En la recta final de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios y enroques en su gabinete.

Tras aceptar las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong y de Luis Enrique Miranda Nava como secretarios de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Social (Sedesol), respectivamente, nombró como sus sucesores a Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a Eviel Pérez Magaña, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la misma dependencia federal que ahora encabeza.

Para ocupar la vacante que dejó Navarrete Prida, el mandatario mexicano designó a Roberto Campa Cifrián, hasta ayer subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

A Osorio Chong y a Miranda Nava, quienes se menciona que buscarán ocupar un escaño en el Senado de la República y una curul en la Cámara de Diputados, respectivamente, el titular del Ejecutivo federal deseó “el mayor de los éxitos” en sus nuevos proyectos.

De Osorio dijo que “fue un protagonista de la construcción del Pacto por México y, con ello, de la más profunda transformación legal e institucional de nuestra República en décadas”; y de inmediato dio instrucciones precisas a Navarrete Prida para, entre otras acciones, “velar desde el ámbito de su responsabilidad por el correcto desarrollo de los procesos electorales, que habrán de llevarse a cabo este año”.

Entre las prioridades que fijó realizar al nuevo secretario de Gobernación para los últimos 11 meses mencionó el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, así como redoblar esfuerzos en el combate a la inseguridad especialmente en los municipios que presentan mayores índices de criminalidad y reforzar las labores del gabinete de seguridad para combatir el crimen organizado.

Fue claro también en pedir al exsecretario del Trabajo ampliar y fortalecer las acciones contra los delitos relacionados con el robo de combustible y los ataques a la seguridad en las carreteras; trabajar con los gobiernos locales para impulsar la adopción del modelo óptimo de la función policial, continuar impulsando las estrategias para fortalecer la observancia de los derechos humanos y combatir la violencia contra las mujeres y las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.

Al oaxaqueño Pérez Magaña encomendó, entre otras acciones, garantizar las condiciones para, sin lastimar la operatividad de los programas sociales, que en el blindaje electoral asegure que no existirá ningún mal uso de éstos de cara al proceso electoral.

La instrucción a Campa Cifrián fue mantener el ambiente de armonía entre los sectores productivos que se ha reflejado en la creación histórica de puestos de trabajo, continuar los esfuerzos de formalización del empleo y seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

Crónica

Se despiden con elogios

Enrique Peña Nieto se deshizo en elogios a Miguel Ángel Osorio Chong, a quien llamó “amigo”; el hidalguense acababa de confirmar públicamente frente a él las versiones de que renunciaría como secretario de Gobernación y alabado los logros de la administración de la que formó parte durante cinco años.

El del presidente Peña Nieto, “más allá de encuestas y consideraciones electorales”, comentó en su último discurso como responsable de la política interior de México durante un acto para informar que los mexicanos ya pueden obtener sus actas de nacimiento fácilmente a través de Internet, es un gobierno “que se atrevió y tuvo la determinación de concretar los cambios necesarios para detonar el desarrollo nacional”.

Se dijo convencido de que los gobernantes actuales lo apostaron todo para poder mejorar las condiciones de vida los mexicanos.

Lo que no reveló es que renunció al cargo para estar en condiciones legales de disputar en las urnas un escaño en el Senado de la República. Sólo mencionó que se iría “para poder atender una nueva responsabilidad política, profesional y personal desde la cual buscaré continuar trabajando(...) a favor del país al que me debo”.

Visiblemente nervioso, Osorio Chong atinó a leer su largo discurso: “Presidente, cuando pienso en usted, no tengo duda (de) que la historia no se equivocará al juzgar (al) hombre que pensó en el país y no en su persona”.

Inmediatamente después, frente a los asistentes al acto, en su mayoría trabajadores de la Secretaría de Gobernación que aplaudieron fuerte las palabras de su todavía jefe, intervino Peña.

“Y más allá de las líneas que yo tenía aquí preparadas, déjenme que hable el presidente de la República, que ha sido amigo del hasta hoy titular de la Secretaría de Gobernación desde hace ya muchos años”, expresó.

Reconoció luego la dedicación, profesionalismo, compromiso y lealtad de quien, sin embargo, no tuvo su confianza para ser el candidato del PRI a la Presidencia y la señal presidencial terminó favoreciendo a José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda.