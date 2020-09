Ante los datos difundidos por Pemex sobre una baja histórica en la producción de petróleo en el mes de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una mal interpretación de los datos, no obstante, reconoció que sí hubo una disminución en la producción debido a la pandemia del coronavirus y al acuerdo de recortes con la OPEP.

En este sentido afirmó que instó al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a que aclare los datos.

“Hemos mantenido la producción (…) se detuvo la caída porque durante 14 años se venía cayendo la producción petrolera, ya el año pasado ya no sucedió esto, ya no se cayó la producción y este (2020) tampoco.", dijo.

“Tuvimos una disminución porque dejamos de vender 100,000 barriles por el acuerdo que se tomó con la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y con los países productores de petróleo que no pertenecen al grupo para estabilizar los precios del crudo, si recuerdan se cayó el precio a menos de cero, no costaba el petróleo, afortunadamente fueron como 15 días nada más, en ese tiempo no vendimos petróleo, cerramos las válvulas, a eso se debió la caída", afirmó en su habitual conferencia mañanera.

“Tuvimos también alguna dificultad por el Covid-19 porque tuvimos enfermos en plataformas, en barcos y se paró la producción, pero no tenemos problemas mayores, graves, tan es así que vamos a tener petróleo demás de lo que habíamos proyectado originalmente”, aseguró.

Dejar de vender al extranjero

López Obrador añadió que se proyecta que al final de su mandato, México deje de vender petróleo crudo al extranjero.

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario aseguró que lo que se busca es que todo el combustible fósil se procese en el país.

“Ya tomamos la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, de que toda la producción la vamos a procesar en el país y no va haber una sobreexplotación de crudo porque queremos dejar reservas de crudo a las futuras generaciones, no vamos a sobreexplotar el petróleo, se va a cuidar”, dijo.

López Obrador enfatizó que lo que se busca también es dejar mayores reservas al final del mandato (2024) que las que se registraron al momento de iniciarlo (diciembre 2018).

“Lo que queremos es ser autosuficientes en producción de gasolinas, de diesel, ya no comprar las gasolinas, el diesel, procesar toda nuestra materia prima y sólo lo que se necesita para consumo interno”, apuntó.