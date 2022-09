Buscará Morena pasar en fast track reforma a la GN

El grupo parlamentario de Morena y sus aliados, el PT y PVEM, en la Cámara de Diputados, prevén inaugurar el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura de con la aprobación en fast track de la iniciativa presidencial en materia de Guardia Nacional.

Tras declararse la apertura de los trabajos legislativos de un nuevo periodo ordinario en San Lázaro y pese a que no fue presentada como preferente, diputadas y diputados ya alistan para este viernes el inicio de la discusión y aprobación de las reformas presupuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para traspasar las funciones de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Previo a la sesión de Congreso General, el diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) informó que este órgano de gobierno se reunirá hoy para discutir la ruta que tomará la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo Federal en materia de Guardia Nacional.

Darle vuelta a la Constitución

Sobre el tema y ante la urgencia expuesta por los partidos oficialistas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, argumentó que la posible aprobación en fast track de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional (GN), es sólo decisión de los legisladores. Aunque confió en que será aprobada en pocos días.

Además, aseguró que la iniciativa presentada por López Obrador no le da la vuelta a la Constitución, al contener modificaciones secundarias y no constitucionales.

“Nosotros creemos que tal y como está redactada la iniciativa de ley, pues no es darle la vuelta Constitución como se dice. Es utilizando las herramientas constitucionales, dotar a la Guardia Nacional de esa seguridad jurídica y administrativa que requiere”, dijo.

El secretario de Gobernación también sostuvo que en caso de que alguien considere que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad “podrá acudir a los tribunales, pues es parte de la vida democrática en nuestro país”.

Inicio de sesiones

En la sesión de Congreso General, legisladores de diversos partidos fijaron su postura sobre el inicio del periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura.

Durante su intervención, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) expresó el interés por construir acuerdos y anunció la ruta legislativa de su bancada que incluye el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 y la reforma a leyes para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por el PAN, el senador Julen Rementería del Puerto señaló que “nuestro país vive momentos de gran oscuridad y como nunca los desafíos nos sobrepasan”. Enfatizó que la ley es la ley y lo es para todos y así debería. “Demandemos ya la reconciliación nacional. Urge voluntad federalista”.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) dijo que la inseguridad, el magro crecimiento que impacta en el empleo, la alta inflación y la falta de abasto de medicamentos, entre otros, son temas que afectan a toda la sociedad, por lo que llamó a encontrar formas de solución.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) dijo que la estrategia en materia de seguridad no es suficiente, no presenta resultados medibles y no hay objetivos de corto plazo.

Por ello, es necesario buscar los mecanismos que incentiven la coordinación entre instancias y amplíen las capacidades de investigación. “Vivimos un momento complicado para el país en temas de seguridad, educación y en materia económica”.

