FGR indaga auto bomba; fue de Colima a Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil ocurrida el pasado sábado frente a la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, incidente que ha dejado al menos cinco personas fallecidas y 12 más lesionadas.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Michoacán al menos tres de los fallecidos y cinco de los heridos eran miembros de la policía comunitaria.

En conferencia, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que la detonación tuvo un alcance aproximado de 300 metros lineales en sentido horizontal y 50 metros en vertical, lo que provocó daños en viviendas, negocios, vehículos y edificaciones cercanas, incluido el Hospital Comunitario, donde se registraron afectaciones en ventanales y muros.

En total, detalló, 12 automóviles resultaron dañados por la onda explosiva.

Las autoridades presentaron además la ruta preliminar del vehículo utilizado en el ataque el cual cruzó de Colima a Michoacán alrededor de las 8:30 horas del sábado pasado, por la carretera federal 200.

Se indicó que siguen los peritajes para determinar el tipo de explosivo utilizado y la mecánica del estallido, el gobierno estatal aseguró que se mantendrá el despliegue de seguridad en la región costera, además de que será la FGR la que estará a cargo de las investigaciones.

Cambian delito

Horas antes, la FGR había informado que la carpeta de investigación se abriría por terrorismo, no obstante después lo cambió a delincuencia organizada.

Confirmó que la explosión ocurrió a las 11:40 horas, sobre la avenida Rayón s/n, en la colonia Centro. El conductor del vehículo murió en el sitio, mientras que otras víctimas fallecieron en el hospital regional.

La institución federal detalló que al lugar fueron desplegados 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, ambos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal.

La indagatoria quedará a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que mantendrá coordinación permanente con las instituciones del Gabinete de Seguridad para determinar las causas y responsables del atentado.

A través de redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que “en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana”.

Explosivos localizados

Durante los últimos tres años, en Michoacán se ha registrado un aumento sostenido en el número de artefactos explosivos asegurados, desactivados o inhibidos por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia. Los reportes —que abarcan del 12 de marzo de 2023 al 7 de noviembre de 2025— muestran que los hallazgos se concentran principalmente en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tumbiscatío y Zitácuaro, zonas con fuerte presencia de grupos armados.

Los datos entregados en la solicitud de transparencia 161284625000086 señalaron que, en este periodo, se localizaron más de 2,500 artefactos explosivos, entre minas, granadas, morteros, explosivos caseros, así como dispositivos adaptados para drones. También se registró la presencia de coches bomba y motos bomba, aunque en menor número.

El total de artefactos desactivados alcanzó un total de 1,720, los inhibidos sumaron 39 y sólo seis dispositivos fueron explotados; para un total de 1,765.

Según la información de las autoridades, unos de los casos con mayor cantidad de explosivos ocurrió en enero de 2024, cuando en la comunidad de Zicuirán se aseguraron 311 artefactos explosivos caseros en una sola intervención.

Situaciones similares se repitieron en otros municipios: en agosto de 2024, en Poblado Eréndira, Apatzingán, se reportaron 169 artefactos de este tipo; para noviembre del mismo año, en Las Bateas, Apatzingán, fueron localizados 36 explosivos caseros adicionales; mientras que, durante 2025, el 19 de enero, en la localidad El Mirador, nuevamente en Apatzingán, se aseguraron 98 dispositivos.

El descubrimiento e incautación de granadas y minas también se ha presentado de manera constante.

En agosto de 2024, en la comunidad Puerto del Aire, se aseguraron cinco granadas; durante el 22 de agosto del mismo año, en Apatzingán, elementos estatales localizaron 10 granadas; en 2025, el 24 de marzo, en Buenavista Tomatlán, se encontraron seis granadas, y en otro punto de la misma región se localizaron 20 minas. También se han descubierto explosivos de grado militar y artefactos adaptados para drones.