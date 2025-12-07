Llama Sheinbaum a recordar austeridad a correligionarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo, y llamó a los suyos a evitar los lujos y privilegios.

“No olvidemos que la transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla”.

Desde el zócalo capitalino, en ocasión del festejo por el aniversario número siete de la llegada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, la primera mujer presidenta de México expresó el pasado sábado frente a los integrantes de su gabinete, legisladores federales y locales y mandatarios estatales y municipales, todos morenistas:

“En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación”.

La autodenominada Cuarta Transformación, aseguró, “nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con su forma en que gobernaban” y que se trata de “seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana”.

Relación con EU

Durante su primer año de gobierno ha demostrado, comentó, “que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente”.

“Llegamos a un Entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional.

“En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!”

Y se manifestó “convencida” de que la relación comercial México-Estados Unidos “se mantendrá” porque “ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”.