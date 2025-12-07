Reapertura de juicios en SCJN afectaría certeza: expertos

Abandonar la jurisprudencia vigente que establece que la “acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando la legislación procesal no la prevé, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento”, como acordaron recientemente cinco de nueve ministros y que está pendiente que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de fondo el asunto, sí pone en riesgo que se rompa el principio de cosa juzgada y la esencia misma de la seguridad y la certeza en el derecho, advirtieron los constitucionalistas Juvenal Lobato y Alberto del Castillo del Valle.

Especialista en Derecho Constitucional y Tributario y profesor de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Lobato explicó que lo que la Corte discutió, sin aprobarse aún la resolución, fue si existe la posibilidad de que la figura de la inamovilidad del juicio concluido se pueda aplicar en aquellas legislaciones donde no está expresamente contemplada.

“Yo creo que sí es un tema en el que no hay forma de ceder: si no está contemplado en las legislaciones, no tiene porqué proceder. Si está contemplado en la legislación de cada estado, adelante, más allá de que no estemos de acuerdo y más allá de los temas de fondo; pero no se puede considerar que sea una cuestión expresamente señalada para todos los estados o para la Federación”, precisó.

El pleno de la Corte analizó recientemente el Amparo Directo en Revisión 6585/2023 bajo la ponencia de Loretta Ortiz Ahlf, quien propuso abandonar el criterio jurídico vigente referido, y tiene pendiente resolver el asunto de fondo con base en un nuevo proyecto que incluya la posición de los cinco integrantes del pleno que se manifestaron a favor de la propuesta: Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal constitucional, Lenia Batres Guadarrama, Sara Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo y la propia ponente.

Para sustituir o abandonar la jurisprudencia vigente referida se requiere de mayoría calificada de al menos seis votos de nueve, lo que se prevé que no sucederá por la posición manifestada ya en contra de la propuesta de Ortiz Ahlf por Yasmín Esquivel Mossa, Estela Ríos González, Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa Mejía.

Cotos de poder

Sobre el argumento de la Corte de que el “sistema normativo, así como el interamericano”, prevén la figura de “acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción”, como puntualizó mediante comunicado de prensa en respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dijo estar en desacuerdo con la posibilidad de romper el principio de cosa juzgada y que “lo que ya fue juzgado, fue juzgado”, Del Castillo del Valle, profesor de la UNAM, afirmó:

“Sí es válido, es correcta la apreciación y hemos tenido conocimiento de algunos juicios que se han tramitado ante esa situación, pero lo importante es que haya seguridad o certeza jurídica y no que la propia autoridad judicial tenga a bien iniciar esos juicios bajo la versión de que se está afectando al patrimonio del Estado, las finanzas públicas, porque entonces ya se rompe con la esencia misma de lo que es la seguridad y la certeza en el derecho”.

Desde su óptica, “si quien está llevando adelante la función jurisdiccional, la dicción del derecho es quien va a determinar en qué casos se vuelve a sustanciar un juicio para anular una sentencia (…) estaríamos totalmente fuera de una certeza en la norma jurídica. Se rompería la idea de cosa juzgada y entraríamos en un problema de partido político en el Poder Judicial”.

En materia mercantil, precisó, sí procede la acción de nulidad de juicio concluido, “siempre y cuando una de las partes o una persona extraña demande esa nulidad”.

Explicó que no es el juez quien debe plantear el fraude, o la autoridad que va a juzgar.

Ambos expertos coincidieron en que ya hay “fisuras” entre los ministros de la Corte.

“Sí. Están muy marcadas las pautas”, dijo Lobato.

“Sí, por cotos de poder y por lo mismo que ha pasado con algunos partidos en los que se ha hablado de tribus. Aquí están en la misma situación”, respondió Del Castillo del Valle.