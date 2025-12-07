Manufactureros y automotrices de EU defienden el T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el acuerdo comercial más pro estadounidense, destacaron la industria automotriz y manufacturera de Estados Unidos en las audiencias que celebró del 3 al 5 de diciembre la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) en Washington.

“El T-MEC sigue siendo el acuerdo comercial más importante para los fabricantes de automóviles estadounidenses, ya que promueve la competitividad global y ha impulsado más de 210,000 millones de dólares en inversión automotriz estadounidense desde su implementación”, dijo Matt Blunt, presidente del Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC).

En general, los participantes en las audiencias se pronunciaron a favor de la estructura básica actual del T-MEC; pero estos dos sectores -de los más relevantes en los flujos comerciales en la región-, los productores automotrices y manufactureros en general, pusieron un mayor énfasis en la defensa de mantener la apertura comercial.

“El T-MEC es el acuerdo comercial más pro estadounidense de la historia. El T-MEC es fundamental para el crecimiento de la manufactura aquí en casa. Amplía las oportunidades de ventas en todo el mercado norteamericano y fortalece la competitividad global de nuestra industria”, declaró Charles Crain, vicepresidente ejecutivo de Políticas de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM).

El AAPC representa los intereses comunes de política pública de los fabricantes de automóviles estadounidenses: Ford Motor Company, General Motors Company y Stellantis.

Con sede en Washington, la NAM es la mayor asociación industrial del sector manufacturero de Estados Unidos: representa 13 millones de personas que fabrican productos en Estados Unidos y contribuye con 2.9 billones de dólares a la economía estadounidense.

Canadá y México compran más de un tercio de las exportaciones de bienes manufacturados de Estados Unidos. Eso es más que los siguientes 12 socios comerciales de Estados Unidos juntos.

De acuerdo con la NAM, gracias al T-MEC, 16 de los 21 subsectores manufactureros han aumentado sus exportaciones a Canadá y México más rápido que al resto del mundo.

Por el lado de las importaciones, la mitad de todas las compras de Estados Unidos a Canadá, y casi 70% de las compras a México, son transacciones entre partes relacionadas.

“Estos son los insumos que permiten a los fabricantes producir más cosas en Estados Unidos (...) Estas importaciones impulsan la fabricación aquí en casa”, comentó Crain.

El 72% de las importaciones desde Canadá y 63% de las importaciones desde México son insumos industriales: estos son materiales, partes, componentes, equipos y maquinaria para las plantas de fabricación estadounidenses.

“Este es el conjunto de relaciones comerciales más complementario y simbiótico que tenemos en el sector manufacturero, y se construyó sobre la base del T-MEC”, argumentó Crain. En opinión del AAPC, los recientes acuerdos arancelarios con socios no norteamericanos subrayan la necesidad de fortalecer las ventajas del T-MEC.