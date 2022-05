Luego de reunirse con 220 mujeres presas en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que constató los vicios y fallas que padecen las mujeres presas.

“Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo. La necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa, de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada, que tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos, y que las personas puedan estar 10 o 15 años presas sin haber sido sentenciadas; el drama de las mujeres en reclusión, las que se embarazan en reclusión (...) los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, las fallas de ministerios públicos, fiscalías, policías, juezas y jueces”, refirió.

En el estacionamiento del penal femenil, el ministro Zaldívar dijo que en la reunión estuvo presente la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, quien lleva dos años presa acusada de diversos delitos relacionados con corrupción. El ministro dijo que la exfuncionaria no le pidió interceder en su proceso penal, y le hizo entrega de una carpeta con asuntos generales, los cuales analizará.

“La señora Rosario Robles estuvo en la reunión; hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas generales y graves que les preocupan las mujeres, y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa, justificada, debido proceso, juzgar con perspectiva de género”, comentó.

Zaldívar se comprometió con el grupo de mujeres a analizar con ellas asuntos particulares, y les informó que la próxima semana estarán en el penal abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública para eventualmente asumir algunos casos. Zaldívar indicó que este jueves se reunirá con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento a temas de su visita al penal, y “tratar que este drama de justicia aminore”.

El ministro refirió que dos de sus peticiones que hizo a las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México para esta visita, fue que se les permitiera a las mujeres presas hablar sin limitantes, y que esto no genere represalias para ellas.

Cuestionado sobre si visitará otros penales en el país o el Poder Judicial de la Federación (PJF) ofrecerá apoyo de abogados federales en otros estados, el ministro respondió que por ahora sólo es en la Ciudad de México, aunque dijo que no está descartada la posibilidad de que haya diálogo con otros gobernadores del país.

“Es la primera vez que un presidente de la Corte viene a un reclusorio, pues si, muy histórico, pero si no generamos resultados, medidas, no deja de ser una anécdota. Y esta visita no se trata de mí, se trata de las mujeres, no se trata de mí. Y se trata de los miles de inocentes que está en las cárceles de México y que requieren que revisemos las leyes y la Constitución, sobre todo en el tema de revisión de prisión preventiva oficiosa. Si esta visita se tratara de mí, sería simplemente una vanidad de lo más estúpida y frívola, se trata de las mujeres, y en la medida de mis posibilidades, no sólo de mis atribuciones, sino lo que yo puede hacer para apoyar otras instancias, he asumido

HOY-AYER

un compromiso con ellas que voy a honrar”, refirió.

Indicó que acordó con las mujeres presas que en el quiosco ubicado dentro de la Suprema Corte, se venderán las artesanías que elaboran las mujeres del penal de Santa Martha Acatitla.

En su visita, el ministro estuvo acompañado por su esposa, así como Alejandra Spitalier Peña, Secretaria General de la SCJN; Fabiana Estrada, coordinadora de Asesores de Presidencia de la Corte; Carlos Alpízar, secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros.

Jorge Monroy

jorge.monroy@eleconomista.mx