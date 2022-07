Al clausurar el primer periodo de sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, aseguró que ese tribunal resolvió en el primer semestre de este año diversos asuntos, como la reforma eléctrica, con absoluta independencia de otros poderes, y rechazó que la Corte difiera asuntos a propósito.

En sesión solemne para clausurar el periodo, el presidente de la Suprema Corte dijo que a lo largo del primer semestre del 2022, las ministras y ministros “hemos resuelto asuntos de gran relevancia para el país, y para las personas que habitan en él".

“A lo largo de los asuntos, muchos de ellos complicados y discutibles, las señoras ministras y ministros hemos emitido nuestros votos con autonomía e independencia, de acuerdo a nuestras convicciones y a nuestra visión del derecho”.

Defendió las posturas diversas de los ministros al abordar los asuntos, y dijo que “hemos discutido, debatido, a veces con mucha intensidad, siempre con respeto, para tratar de convencer a nuestros compañeros de ministros de los puntos de vista que cada uno tenemos”.

Luego de que este año fue severamente cuestionado por sectores de oposición sobre su voto en favor de declarar la constitucionalidad de la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldívar sostuvo que “al final tiene que operar una regla de mayoría simple para un gran número de asuntos y mayoría calificada cuando se trata de invalidar con efectos generales una ley”.

Zaldívar dijo que “lo que compite en este tribunal son argumentos, son razones, son consideraciones, y no necesariamente la regla de mayoría en un tribunal constitucional implica, per se, que quien esté en la mayoría tenga razón y quien esté en la minoría no la tenga”.

Frente a los otros 10 ministros que componen el pleno, Zaldívar expuso que es sana la crítica hacia los ministros acerca de su trabajo, “siempre y cuando se refiera a las razones de las sentencias, de los votos; no es serio descalificar a ministras o ministros porque no se coincide con el sentido de los votos. Lo que se debe hacer es que debata, se discuta, se critique, se argumente sobre lo que dijimos y cómo lo dijimos, porque de esta manera el foro y academia ayuda a que tengamos un mejor tribunal constitucional”.

Afirmó que cuando las críticas son sólo descalificaciones, no abonan a la democracia ni a avanzar hacia un tribunal constitucional más consolidado.

El ministro Arturo Zaldívar también se refirió a las críticas a las Corte por no resolver asuntos polémicos, como los recursos legales del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Se dice con frecuencia que la Corte no ha resuelto asuntos que pueden ser importantes o relevantes para el gobierno en turno, y esto es absolutamente falso como se puede demostrar simplemente con la enunciación de los asuntos que hemos venido resolviendo”, dijo.

Refirió que este año la Corte resolvió preceptos legales de la reforma eléctrica, la Ley de Austeridad Republicana, Ley Federal de Revocación de Mandato, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y suspensión en contra de vacunar a niñas, niños y adolescentes, entre otros.

“Niego una vez más que esta Suprema Corte esté relegando o atrasando la resolución de asuntos”, concluyó. El pleno de la Corte retomará actividades el próximo 1 de agosto

