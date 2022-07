Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, admitió a trámite un amparo promovido por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el que busca que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) autorice el desbloqueo de sus cuentas bancarias.

“Se admite la demanda de amparo promovida por (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) contra acto del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad de México”, ordenó el juez.

Determinó un plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda un informe detallado, y fijó el 1 agosto para una audiencia donde decidirá si otorga o no el amparo para el descongelamiento de sus cuentas.

Se trata de tres cuentas bancarias del gobernador tamaulipeco que fueron congeladas por la UIF en mayo pasado, como parte de una denuncia que presentó en la FGR, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha asegurado que el gobernador García Cabeza de Vaca “sigue en la lista de personas bloqueadas. Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento. Las que tiene, que es una cuenta de 2 millones de pesos, no es un problema de gasto, ni de dinero para él”.

Según Pablo Gómez, Francisco García Cabeza de Vaca “no tiene inmunidad procesal penal federal”, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún está pendiente por resolver un juicio constitucional sobre si el mandatario puede o no ser detenido.

Niegan dilación

Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó que ese tribunal postergue de manera intencional la resolución de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos, como el que promovió el gobernador de Tamaulipas, en contra de la orden de aprehensión que emitió en su contra juez federal a solicitud de la FGR.

“Yo como presidente de la Corte no puedo listar un asunto si no hay proyecto y no creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión”, dijo el ministro Zaldívar.

jorge.monroy@eleconomista.mx