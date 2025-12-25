Navidad 2025 con mala calidad del aire en la CDMX: Edomex activa Fase 1 de contingencia ambiental

Durante las primeras horas de Navidad de 2025, la calidad del aire en gran parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se reportó como mala, con niveles de contaminantes que implican un riesgo alto para la salud de la población, especialmente tras las celebraciones de la Nochebuena del 24 de diciembre.

Los datos de monitoreo atmosférico publicados por las autoridades ambientales indican que varias alcaldías y municipios presentan índices contaminantes por encima de los niveles recomendados para una “buena calidad del aire”.

En la Ciudad de México, zonas como Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza están entre las que registran calidad del aire “mala” con un riesgo alto para la salud. ￼

Por su parte, en el Estado de México, localidades de la zona conurbada y de alta actividad industrial como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Coacalco también presentaban niveles de contaminación preocupantes, de acuerdo con reportes de la mañana. ￼

Activan Fase 1 de contingencia en el Edomex

Las autoridades mexiquenses anunciaron la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco; en la que se especifica que la calidad del aire no es la mejor y se recomienda a grupos vulnerables permanecer en sus hogares.

Este escenario se suma a un patrón que se observa durante fechas festivas, cuando factores como el uso de pirotecnia, la circulación vehicular y condiciones meteorológicas adversas —que dificultan la dispersión de contaminantes— suelen elevar las concentraciones de partículas contaminantes, especialmente PM2.5 y PM10. ￼

Recomendaciones generales

Ante condiciones de mala calidad del aire como las registradas hoy en la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades ambientales y de salud recomiendan a la población (especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares) que:

Eviten actividades físicas vigorosas al aire libre, sobre todo entre las horas de mayor radiación y concentración de contaminantes.

Reduzcan el tiempo de permanencia en exteriores y consideren permanecer en espacios cerrados con buena filtración de aire. ￼

Mantengan puertas y ventanas cerradas durante los momentos de mayor contaminación.

Eviten el uso de pirotecnia adicional o actividades que puedan incrementar aún más las emisiones de partículas.

Grupos sensibles consulten a su médico si presentan síntomas respiratorios como tos, irritación de garganta u ojos, o dificultad para respirar. ￼

Estas acciones son especialmente importantes en noches festivas y periodos de inversión térmica, cuando las condiciones atmosféricas pueden atrapar los contaminantes cerca de la superficie y elevar los riesgos para la salud pública.