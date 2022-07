El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, minimizó un estudio elaborado por la organización México Evalúa, en el que evidenció que los ministros tardan hasta 356 días en resolver los asuntos bajo sus ponencias.

Zaldívar afirmó que ese estudio no tiene el mayor mérito porque se aboca únicamente a analizar el tiempo que tarda cada ministro en presentar sus proyectos al pleno y las salas.

El ministro admitió que existen casos aún no resueltos, como el recurso que interpuso el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en contra de las órdenes de aprehensión en su contra que emitió un juez a solicitud de la Fiscalía General de la República, a pesar de la inmunidad constitucional que tiene hasta concluir el cargo.

Sin embargo, el ministro Zaldívar dijo que este año la Corte ha resuelto asuntos trascendentales como la constitucionalidad de la reforma eléctrica y la inconstitucionalidad de que el Presidente resuelva a discreción el destino de los recursos ahorrados con la Ley Federal de Austeridad Republicana.

“No tiene ninguna lógica, no veo cuál es la lógica con la cual sacaron esas métricas, pero curiosamente el tribunal constitucional mexicano es el que más asuntos en el mundo resuelve en el año, y eso no lo dicen. Entonces sí, en un tribunal constitucional -como sabe todo el mundo- no podemos estar sujetos de presiones de los asuntos, si no somos una panadería, de que los asuntos se tengan necesariamente que proyectar en determinado tiempo, cuando hay asuntos de muy diversa complejidad. Las ministras y ministros somos responsables y estamos cumpliendo con nuestro trabajo”, sostuvo el ministro sobre el informe de México Evalúa.

Cabe destacar que en febrero de este año el pleno de la Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 12 de marzo del 2021 en contra del uso de cubrebocas obligatorio en el estado de Nuevo León; es decir, la Corte resolvió un año después que esa determinación es constitucional.

El ministro Arturo Zaldívar argumentó que, por sus características, no todos los asuntos tardan lo mismo en ser procesados, “es como comparar peras con manzanas; hay asuntos que por su naturaleza son más sencillos, otros son más complejos, hay ministros que toman más tiempo para proyectar un asunto y además de lo que se trata es de proyectar los asuntos bien”, indicó.

En su informe del Observatorio de la Suprema Corte, México Evalúa mostró que los ministros tienen bajo sus ponencias entre 1,303 y 7,255 asuntos, pero eso no influye necesariamente en los tiempos de resolución, ya que esto varía en función de cada ministro. Por ejemplo, en promedio, la ministra Yasmín Esquivel tarda en presentar sus proyectos 213 días; la ministra Ana Margarita Ríos 294 días; el ministro Alfredo Gutiérrez 256 días; el ministro Luis María Aguilar 175 días, según México Evalúa.

