El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que debe quedar claro que la aprobación y uso de vacunas en México contra Covid-19, no corresponde a “conversaciones diplomáticas” que lleve a cabo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sino a la evidencia científica que determinen la Secretaría de Salud federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard informó que, como parte de la gira que realizó en abril a Rusia, ya se presentó a la Cofepris la solicitud de autorización de emergencia para la vacuna Sputnik Light, misma que podría ser aplicada en dos dosis con 6 meses de separación entre la primera y la segunda.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell expuso que son la Cofepris y la Secretaría de Salud las instancias encargadas de evaluar la evidencia científica y determinar o no su uso en el país. Recordó que en México se ha autorizado el uso de emergencia de algunas vacunas, como Bharat Biotech, pero no ha sido adquirida por el gobierno mexicano.

“Consideramos que es veraz y acertada la información que difunde el canciller Ebrard, pero es preciso que se tenga claro que eso (la aprobación y uso) no depende de las conversaciones diplomáticas, sino de una reflexión técnica que pasa por la regulación sanitaria y por la propia estrategia de salud pública”, afirmó.

Sin embargo, López-Gatell Ramírez dijo confiar en que la evidencia científica de Sputnik Light sea suficiente para tomar una decisión.

“Y si es suficiente para una opinión favorable, que la incorporemos. Si no es suficiente o no es sugerente de que nos puede ser de utilidad, le tocará a Cofepris no considerarla para su autorización o bien que en México no la consideremos para su uso. En tanto eso no suceda, el fondo ruso, o el gobierno ruso, nos siguen teniendo pendientes la entrega de varias dosis de vacunas”, mencionó.

“No basta con que lo apruebe o no Cofepris, que es un paso indispensable, falta también que la Secretaría de Salud, quienes coordinamos el plan de vacunación contra Covid, identifiquemos cuál sería el potencial de uso de esta vacuna. Para esto nos vamos a auxiliar de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, quienes los miembros de este grupo evalúan la evidencia científica, pero con una perspectiva de salud pública”, añadió.

