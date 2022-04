El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, garantizó, a escasas horas de su discusión en la Cámara de Diputados, que los 71 diputados federales priistas votarán en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas".

Durante la LVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, afirmó:

"Allá afuera, el oficialismo seguirá llamando a nuestros diputados a rebelarse y qué bueno, que lo sigan haciendo para que podamos seguir contestando que el PRI no es un partido de rebeldes que se vendan o comprometan su credibilidad, dignidad y reputación por las tentaciones del poder".

Moreno Cárdenas reiteró que los priistas no aprobarán una reforma que produzca energía costosa, atente contra los mexicanos y su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente.

"No vamos a aprobar una reforma que atente contra las empresas que han depositado su confianza en el mercado y en nuestro país. No vamos a permitir una reforma que comprometa la posición de México en el escenario internacional por incumplir con los compromisos en materia de energía accesible y no contaminante, con sostenibilidad y combate al cambio climático de la Agenda 2030".

El partido tricolor, abundó, hace votos por una industria eléctrica moderna, sólida y eficiente que produzca energía limpia y llegue a todos los hogares con tarifas de bajo costo, así como por la atracción de inversión en el sector porque la industria eléctrica está condenada al fracaso si no se encuentran mecanismos adecuados para invertir en su modernización.

"Aquí lo dejamos muy claro: El PRI no va a acompañar ninguna reforma regresiva para el país. La postura del partido es esta, es una y vamos juntos. No hay divisiones en la bancada, estamos unidos, fuertes y sólidos… Para propios y extraños: el PRI va junto, vamos unidos, vamos sólidos, vamos juntos en contra de esa iniciativa de reforma que ha presentado el titular del Ejecutivo federal", aseguró.

"Lo digo así, porque en estos meses de especulación, producto del debate público y de una frívola campaña orquestada desde el grupo en el poder, para dividirnos y sembrar discordia se quiso poner al PRI como el eslabón por el que la cadena opositora iba a reventar", indicó.

Finalmente, insistió en que su partido tiene una postura firme "en torno a la cual marcharemos juntos todos en unidad. Una postura en contra de la destrucción de nuestro país, de todo lo que el PRI ha construido y ayudó a construir en pro de nuestra industria energética".

rolando.ramos@eleconomista.mx