El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Carlos Iriarte, calificó como un distractor las acusaciones de integrantes de la coalición PAN, PRD y MC, en el sentido de que el gobierno federal usa a la PGR para dañar la imagen del candidato presidencial Ricardo Anaya, y que el gobierno federal intervenga desde la Secretaría de Gobernación para beneficiar al candidato del PRI, José Antonio Meade.

El coordinador priísta dijo que en lugar de usar los medios para “llamar la atención” con la interposición de una solicitud de juicio político contra el encargo de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el candidato Ricardo Anaya y los integrantes de su coalición deberían de aclarar el origen de los recursos por los cuales el abanderado presidencial adquirió sus propiedades.

“Es un distractor muy recurrido, es un distractor al cual han acudido una y otra vez, precisamente para evidenciar que su condición no es la de poder comprobar lo que está sucediendo y, por otra, jalar la marca o por llamar la atención a los medios, para un tema que es en segundo término. Yo diría, lo que tendrían que estar haciendo es aclarar la condición de quien hoy está de manera múltiple señalado”.

Carlos Iriarte afirmó que la PGR no puede en ningún momento, aun cuando haya elecciones, detener sus trabajos de investigación cuando se presuma la comisión de algún delito por parte de cualquier persona, con lo que negó las acusaciones de la coalición Por México al Frente, en el sentido de que el gobierno federal usa a la Procuraduría para dañar la imagen de Anaya.

“Yo insistiría, es un distractor, es precisamente distraer la atención a un tema que no tiene sustento y, nosotros estamos convencidos que las instituciones no pueden suspender su quehacer porque tienen una obligación, tienen un compromiso, tienen facultades, y no pueden suspender su quehacer por un proceso electoral, por el contrario, tienen que continuar y debemos fortalecer esta idea de que las instituciones deben seguir su curso de manera regular”, aseveró.

El legislador pirísta aseveró que la campaña de José Antonio Meade no teme, como afirma el Frente, que su candidato José Antonio Meade, pierda las elecciones del 1 de julio.

“Nosotros estamos convencidos de que tenemos al mejor candidato, el contraste es de la sociedad. Por un lado tenemos a alguien que no ha podido solventar, trata de explicar y trata de resolver su condición personal (Ricardo Anaya); y otro (José Antonio Meade) que está proponiendo ideas, que está resolviendo a través del diálogo, de qué manera va a construir su oferta más adelante”, aseveró.

Cuestionado acerca de los señalamientos del Frente, en el sentido de que el PRI hizo un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para que éste gane las elecciones del 1 de julio, el diputado Carlos Iriarte, dijo: “nosotros estamos convencidos de que nuestro candidato es el que tiene la mejor oferta, el que tiene la mayor capacidad, que tiene la mayor experiencia, caminaremos en la ruta como partido”.

“Nosotros estamos convencidos de que nuestro candidato es el mejor, el que tiene las mejores capacidades, tiene los talentos, tiene la vocación de servicio a México y lo está demostrando porque él no es objeto de ningún señalamiento, sino otros los que tienen que explicar su condición”, añadió.

jmonroy@eleconomista.com.mx