El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tres personas que presuntamente estuvieron involucrados en la Estafa Maestra, fueron contratados en Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador indicó que a dichos funcionarios se les pidió información y entregaron notas informativas argumentando que no tenían responsabilidad sobre ese caso.

El titular del Ejecutivo federal pidió a la Secretaría de la Función Pública que presente un dictamen en una semana para tener todos los elementos, y no permitir impunidad. Aseveró que no se contratarán a nadie que esté en involucrado en actos de corrupción.

“Sí, lo revisé y en efecto, tienen ustedes razón. Hay tres funcionarios que, sin declararlos culpables, estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra, por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad.

“Sin embargo, le hemos pedido a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos.

“No cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento en esta nueva etapa no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes; es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción no vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya omitido denunciar actos de corrupción.

De modo que, en una semana aquí mismo se va a dar a conocer un dictamen. Y aprovecho para convocarlos, porque ustedes representan a los ciudadanos”, aseveró.

Los funcionarios en cuestión son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de coordinación operativa y comercial de Pemex Producción y Exploración, así como Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financiero, procesos industriales y logística.

