El BCE no tiene una respuesta preestablecida a la guerra en Oriente Medio: Lagarde

El Banco Central Europeo analizará cuidadosamente el impacto de ⁠la guerra en Oriente Medio y tomará sus decisiones de política monetaria "reunión a reunión" y sin una postura preestablecida, dijo el jueves la presidenta ⁠del organismo, Christine Lagarde.

El BCE ⁠tomará sus decisiones "teniendo en cuenta todos los datos que podamos recabar, analizar y examinar con suficiente confianza", aseguró.

No hay un "ritmo preestablecido para nuestra postura de política monetaria", agregó Lagarde durante una sesión de preguntas y respuestas tras pronunciar un discurso en la Universidad Johns Hopkins de Bolonia, Italia.

"Y creo que si se combinan estos dos elementos, el BCE y el sistema del euro se encuentran en una buena posición para supervisar muy de cerca y tratar de comprender cuáles serán las consecuencias de las crisis actuales en el futuro", añadió.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países del golfo, amenaza con impulsar la inflación y afectar al lento crecimiento de la zona euro al encarecer la energía y perturbar las cadenas de suministro.

Antes de los ataques, Lagarde y otros responsables de política monetaria del BCE habían afirmado en repetidas ocasiones que la política de tasas de interés del banco central se encontraba ⁠en una "buena posición".

El jueves, tres responsables de ⁠política monetaria del BCE advirtieron ⁠de que una guerra prolongada y más amplia podría impulsar la inflación, tanto actual ⁠como prevista.

Lagarde dijo que el BCE tenía la ventaja de afrontar posibles perturbaciones del crecimiento y los precios desde una buena posición de partida.

"Creo que cuando se enfrentan choques adicionales, incertidumbre adicional, sin duda es más conveniente y más apropiado estar en una buena posición que en una menos buena".

La presidenta del BCE, que ha estado enfrentando las especulaciones sobre una posible ⁠salida anticipada de su cargo, también reiteró que su mandato en el banco central de la zona euro finaliza en 2027.