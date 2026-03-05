Murió Pedro Friedeberg, el último gran surrealista del siglo XX

El artista y diseñador mexicano de origen alemán Pedro Friedeberg, uno de los creadores más singulares del arte contemporáneo en México, falleció este jueves 5 de marzo a los 90 años en su residencia de San Miguel de Allende, Guanajuato. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales”.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo. Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso”, indica el comunicado publicado a través de las cuentas del artista y firmado por sus dos hijos, Diana y David Friedeberg, así como por su esposa Carmen Gutiérrez.

El deceso de uno de los artistas con los cuerpos de obra más característicos del país provocó reacciones inmediatas en el gremio cultural, donde Friedeberg era considerado uno de los últimos representantes de la tradición surrealista que se desarrolló en México durante el siglo XX. Su obra, que siempre ha sido reconocible por su exuberancia ornamental, ironía y el simbolismo en cada rincón de su trabajo, lo convirtió en una figura de culto dentro del arte moderno y contemporáneo mexicano.

Friedeberg desarrolló durante más de seis décadas una producción artística que incluyó pintura, escultura, diseño de muebles y proyectos arquitectónicos imaginarios. Su fallecimiento marca la desaparición de uno de los creadores más excéntricos y reconocibles de la escena artística del país.

Foto: Pedro Friedeberg.

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

Nacido en Florencia, en Italia, en enero de 1936 ,y heredero de una familia judeo alemana, Friedeberg emigró a México desde muy pequeño, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Inicialmente estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero abandonó la carrera después de entrar en contacto con el artista y teórico Mathias Goeritz, también de origen alemán, pero adoptado por nuestro país, quien influyó decisivamente en la orientación de Pedro hacia las artes plásticas.

A principios de los años 60, Friedeberg junto con Goeritz, co fundaron el grupo artístico Los Hartos, del que también participarían José Luis Cuevas, Chucho Reyes, Ida Rodríguez Prampolini y Alice Rahon, quienes reaccionaron contra el racionalismo funcionalista en el arte y defendía una estética más imaginativa e iconoclasta, y la jerarquización del arte desde el individualismo.

Foto: Pedro Friedeberg.

Friedeberg se distinguió por una obra exuberante y profundamente ornamental, llena de referencias simbólicas provenientes de la religión, los códices mesoamericanos y las tradiciones esotéricas.

Entre sus obras más famosas se encuentra la “Mano-silla”, una obra que primero fue solamente una escultura diseñada en 1963 y más tarde se repitió en todas las escalas por su profundo éxito. La obra permite sentarse sobre la palma de una mano, mientras los dedos sirven de respaldo y para apoyar los brazos. La obra se convirtió en un ícono del diseño surrealista y ha sido reproducida miles de veces desde su creación.

A lo largo de su carrera, el fallecido realizó pinturas, murales, grabados, muebles escultóricos y escenografías, además de participar en numerosas exposiciones en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, hizo de sí un mito por sus raras apariciones públicas y su excentricidad.

Foto: Pedro Friedeberg.

En entrevistas solía definirse con ironía como un artista “barroco y absurdo”, y su figura pública, con comentarios sarcásticos sobre el mercado del arte y las modas artísticas, lo convirtió en un personaje singular dentro de la escena cultural mexicana.

Su obra está presente en innumerables colecciones públicas y privadas en México y el mundo, desde el acervo de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México, hasta la Pollack Collection, la Colección FEMSA y el acervo del MoMA, en Nueva York.

Con información de pedrofriedeberg.com