México y EU iniciarán a mediados de marzo proceso bilateral de revisión del T-MEC

Los gobiernos de México ⁠y Estados Unidos iniciarán a mediados de mes un proceso de revisión bilateral del tratado comercial de América del ⁠Norte (T-MEC) previo a la ⁠revisión conjunta del convenio en la que participará también Canadá, dijeron el jueves autoridades mexicanas y estadounidenses.

Durante la revisión trilateral del T-MEC, en vigor desde 2020 tras reemplazar al TLCAN de 1994, los tres países deben decidir este año si extienden el tratado por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta 2036, en un ambiente tenso por las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump a sus dos socios comerciales.

La Secretaría de Economía mexicana y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) anunciaron de forma casi simultánea el inicio de la revisión bilateral en sendos comunicados. La revisión trilateral -con Canadá- estaba prevista en principio para julio.

Está previsto que los negociadores de las dos naciones celebren ⁠su primera reunión la semana ⁠del 16 de marzo, ⁠dijo la Secretaría mexicana en un comunicado.

"Los Secretarios instruyeron a los ⁠negociadores a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro ⁠de América del Norte", detalló.