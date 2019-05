El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana en Palacio Nacional el lanzamiento de la Iniciativa Spotlight para prevenir y erradicar el feminicidio en México.

Estuvo presente la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Nadine Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.

La iniciativa se implementará en zonas detectadas como focos rojos, que son: Naucalpan y Ecatepec, Estado de México, Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Chilpancingo, en Guerrero, donde se invertirán 11.8 millones de dólares de recursos de ONU como de Unión Europea.

La directora de ONU Mujeres expresó que confía en que el gobierno de México está comprometido con la erradicación de la violencia y esto está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, que también se compromete con la Agenda 2030.

López Obrador argumentó que su gobierno ha privilegiado la paridad de género en el gabinete, y políticas públicas diseñadas para atender a mujeres, y puso como ejemplo la pensión para adultos mayores. Expresó el compromiso de “seguir protegiendo a las mujeres, evitar el homicidio y maltrato a mujeres, que haya igualdad, proteccion y defensa de las mujeres”.

Durante la conferencia se presentó al nuevo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, quien aseguró que sí es posible revertir la depredación del medio ambiente que se hizo durante los gobiernos del neoliberalismo.

En otro tema, López Obrador dijo que ya hay un “permiso de autorización” otorgado por la Semarnat para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, aunque no precisó acerca de los estudios de impacto ambiental que un proyecto de esa naturaleza requiere. El mandatario federal argumentó que se llevarán a cabo todos los procedimientos que sean necesarios. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, se negó a dar un pronunciamiento sobre esto, pues argumentó que apenas tiene 48 horas en el cargo.

Acerca de la orden de aprehensión que un juez federal giró en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador dijo que era un procedimiento que era conocido por él, porque instruyó a presentar una denuncia por la compra, a sobre costo, de una planta de fertilizantes ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz. Indicó que no detendrá ningún proceso abierto por actos de corrupción. Afirmó que no hay persecución política contra nadie, y que son presuntos hechos ilícitos que se tienen que investigar. Aseguró que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tiene su respaldo para llevar a cabo una investigación por cada denuncia por corrupción.