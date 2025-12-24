Autorizan reestructura de Intercam Grupo Financiero; se constituirá nueva sociedad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA), autorizó este miércoles la reestructura de Intercam Grupo Financiero, luego de que en agosto pasado, se anunciara que Kapital Bank (Autofin), adquirió una parte significativa de las operaciones de Intercam.

Intercam Banco, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa (a estas dos últimas entidades ya les fue revocada la licencia para operar bajo sus respectivas figuras), fue señalado en junio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

En un oficio publicado este 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad financiera explicó que, por una parte, se autorizó la escisión, sin extinguirse, de Intercam Grupo Financiero, a efecto de constituir una sociedad de nueva creación, quien será accionista mayoritario y controlará Intercam Banco.

La nueva denominación de la sociedad sería Kapital Grupo Financiero.

De igual forma, la dependencia autorizó la separación de Intercam Banco como entidad integrante de Intercam Grupo Financiero, con motivo de la escisión; y al mismo tiempo, avaló la incorporación de Banco Autofin (propiedad de Kapital) al grupo.

Eliminar referencias a Intercam Banco

El documentó detalló que, derivado de los actos anteriores, se solicita la modificación de los estatutos sociales de Intercam Grupo Financiero, a efecto de reflejar la disminución de su capital social; eliminar las referencias a Intercam Banco; incorporar la referencia a Banco Autofin, y contemplar la nueva denominación que sería Kapital Grupo Financiero.

De acuerdo con la SHCP, tanto el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) manifestaron opinión favorable para dicha operación.

“La escisión, separación e incorporación que se autorizan en el presente oficio, surtirán efectos a partir de la fecha en que la presente autorización y los instrumentos públicos en los que consten los respectivos acuerdos, se inscriban en el Registro Público de Comercio correspondiente”, puntualizó.

Intercam vendió gran parte de su negocio tras señalamientos

Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, se dio a conocer, en agosto, la adquisición, por parte de Kapital Bank (que antes había comprado a Banco Autofin), de gran parte de los negocios del grupo financiero.