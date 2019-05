El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 445 votos la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de paridad de género.

El proyecto de reformas a la Carta Magna, que modifica los artículos constitucionales 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, se turnó a los estados de la República para que se dictamine y, en caso de que se aprobado por al menos 17 congresos estatales, regresará al Congreso de la Unión para la declaración de constitucionalidad para luego ser turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ello entrarán en vigor las modificaciones.

En el artículo 41 en su fracción I, por ejemplo, se especifica que los partidos políticos deberán de observar el principio de paridad de género al decidir sus candidaturas en los procesos electorales en los que participen. En el mismo artículo 41 se indica además de que los gobiernos estatales y el federal, así como los órganos autónomos, deberán de observar el mismo principio de paridad de género en los nombramientos de sus titulares.

En el artículo 94 se precisa también que en el Poder Judicial, al conformar los órganos jurisdiccionales se deberán aplicar concursos abiertos en donde se observará también la paridad de género. A nivel municipal se indica en la reforma al artículo 115, que la conformación de los ayuntamientos deberá de observarse que los puestos estén ocupados de manera igualitaria entre hombres y mujeres.

La diputada del PRD, María Guadalupe Almaguer Pardo, indicó que la aprobación de las reformas constitucionales representan un parteaguas en las historia del Congreso y en especial de la Cámara Baja.

“Esta es la trascendencia de lo que hoy votaremos, la paridad que significa igualdad, no concesión, no gracias, no autorización, no permiso. Significa que a partir de este día las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en los tres Poderes de la Unión, de todos los órganos autónomos, de los partidos políticos, deberán integrarse en paridad”, indicó la legisladora.

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, indicó que con las reformas se reconocen a plenitud los derechos de las mujeres mexicanas. “Gracias a las Mujeres en Plural, que pusieron todo el esfuerzo para que en el Senado de la República primero, y ahora en la Cámara de Diputados, estemos discutiendo este dictamen de reforma constitucional, un dictamen que además nos reconoce a las mujeres como iguales.

“La paridad no es otra cosa más que reconocer que las mujeres tenemos el derecho de formar parte de todas las decisiones públicas de este país, desde la presidencia municipal, pasando por las gubernaturas y por supuesto, los gabinetes a nivel federal y en esos gabinetes, pero también requerimos mujeres en los espacios donde se deciden los juicios, queremos mujeres ministras, mujeres juezas, mujeres magistradas, queremos mujeres en los órganos constitucionales, queremos mujeres en todos los espacios donde se toman decisiones públicas.