México tiene declaradas 19 alertas de violencia de género contra las mujeres (AVGM) en 18 estados por los altos índices de violencia contra las mujeres; sin embargo, ninguna de ellas cuenta con un mecanismo de seguimiento o revisión, para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Desde el 2007, se publicó a través del Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que considera la creación de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres en las entidades que registren un alto índice de violencia de género.

Durante los tres primeros meses del 2019, se han registrado 227 feminicidios a nivel nacional; las entidades con mayor número son Veracruz con 46, el Estado de México con 21 y Sonora con 20 casos.

Hasta el momento, Veracruz cuenta con una AVGM y otra alerta por agravio comparado, por lo que debe implementar la Norma Oficial Mexicana NOM-046 para atender a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación.

El Estado de México cuenta con declaratoria de alerta de género y una en proceso para siete de sus 127 municipios mexiquenses, por el aumento de las desapariciones de mujeres.

En el caso de Sonora, a pesar de ser el tercer estado con mayor número de feminicidios, no cuenta con este mecanismo.

Entrevistada por El Economista, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, María de la Luz Estrada, reconoció que fue acertada la creación del mecanismo:“Es necesario entender que la alerta de género no sólo atiende la violencia feminicida, sino que se debe estudiar cada entidad para reconocer la violencia que prevalece y combatirla”.

En ese sentido, dijo que también para Guerrero se solicitó una alerta por agravio comparado para implementar la NOM 046.

“Guerrero, así como Veracruz, es un estado en el que muchas mujeres son violadas por integrantes del crimen organizado; las mujeres no van a denunciar y sobreviven con el miedo de que sean asesinadas, pero la autoridad dice que, si no se hace la denuncia, no se le brinda la atención médica integral y mucho menos la interrupción legal del embarazo”.

Por otra parte, Estrada argumentó que, al no contar con un equipo de seguimiento y revisión de las alertas para contar con explicadores, se desconocen los avances de las investigaciones.

“El reto que tiene el gobierno federal es tener un mecanismo de evaluación y seguimiento porque a las 19 alertas que se han decretado no se les da seguimiento; si no es la sociedad civil que está al tanto, no se tendría una evaluación”, expresó.

Finalmente, ratificó la importancia de declarar alerta de género en Sonora, así como en Guanajuato, por la presencia del crimen organizado, y en Tlaxcala, por ser un estado que se dedica a la trata y explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres.

Presupuesto de 260 millones

La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres comprende el Programa Presupuestario E015, que tiene como objetivo atender y prevenir la violencia de género, además de contar con una serie de políticas públicas enfocadas a este problemática.

Anualmente, la federación destina al Conavim recursos para realizar adecuaciones al diseño y alcance de las alertas de violencia de género, los centros de justicia, la Línea 01800, las Redes Ciudadanas e implementación de programas de trabajo con agresores.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le destinaron 184 millones 328,151 pesos a la comisión y una ampliación determinada al PP E015 por la Cámara de Diputados de 76 millones 154,992 pesos, dando un total de 260 millones 483,730 pesos para la Comisión, es decir, 1.65% más que el año pasado.