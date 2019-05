El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo Manzur como nuevo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con “muchos años de experiencia, es un verdadero defensor del medio ambiente”, expresó el Presidente.

En Palacio Nacional, el primer mandatario evitó comentar si su interés era nombrar en ese cargo al senador con licencia y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, como se difundió en redes sociales. “Yo no me meto en eso, es la opinión de cada quien”, dijo López Obrador, luego de que sus simpatizantes expresaron inconformidad con la posibilidad de que Velasco fuera nombrado como titular de la Semarnat.

Afirmó que la extitular de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, cometió el error de posponer un vuelo comercial hasta que pudiera abordar, por lo cual aceptó su renuncia.

“Yo en lo personal quiero mucho a Josefa. Es una mujer de muy buenos sentimientos. Cometió un error, como todos cometemos errores, y no se podía pasar este asunto”, mencionó.

En tanto, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, declaró que la renuncia de la titular de Semarnat debió de ser por “incompetencia”.

“Ella tuvo que haber renunciado cuando no previó la contingencia ambiental que se vivió aquí en Ciudad de México, cuando no se tomaron medidas oportunas y esto generó que hasta nuestros niños no pudieran ir a clases”, cuestionó Cortés.

Impulsan agenda 2030

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un convenio con el Pacto Mundial México, a fin de colaborar con el gobierno federal en la implementación en nuestro país de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

La Presidencia de la República informó que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, será el responsable de coordinar los esfuerzos para la implementación de la Agenda 2030 desde el gobierno federal.

Los ODS buscan poner fin a la pobreza y generar el desarrollo respetuoso del medio ambiente, así como terminar con prácticas que incentivan la corrupción. (Con información de Héctor Molina)

Perfil

Profesor, biólogo e investigador