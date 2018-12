El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó su beneplácito por la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2019 que, aseguró, permitirá avanzar hacia el bienestar de todos los mexicanos, porque se garantizará un buen manejo del mismo y se evitará la corrupción así como gastos superfluos en el gobierno.

En rueda de prensa, señalo que “vamos con este presupuesto a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país, la gente más humilde, la gente más pobre va a recibir beneficios, esa es la buena noticia que puedo transmitir a todos los mexicanos”.

En este sentido señalo, “como nunca van a entregarse apoyos a los más necesitados en el país, entonces, lo que debe de importarnos es eso, el que se consiga, el que se busque el bienestar para los ciudadanos y en eso estoy satisfecho, alegre, porque sé que vamos hacer justicia”.

De esta manera externo sus felicitaciones a los legisladores que contribuyeron en la aprobación en la Ley de Ingresos, misma que no contempla aumento en impuestos, ni “gasolinazos, no contempla endeudamiento para el país, todo el financiamiento para el desarrollo descansa en ahorros, por no permitir la corrupción y ahorros por terminar con los privilegios”.

Asimismo, reiteró su beneplácito porque más de 300 diputados aprobaron el presupuesto, “tengo información de que algunos se salieron, no votaron y estoy contento con esto porque demuestra que es un presupuesto distinto, antes, les decía yo, aprobaban el presupuesto por unanimidad, los 500 levantaban la mano porque había enjuagues, se repartía dinero”.

Ante esto, “yo celebró que ya nosotros no tengamos este problema, que es como un regalo de Navidad el que se aprobó el presupuesto”, y mencionó que, aunque haya diferencias, siempre se tendrán buenas relaciones con gobernadores y legisladores.

Puntualizó que “sólo en las dictaduras hay pensamiento único, estas maneras unánimes de aprobar presupuesto tienen que ver mucho con medidas no democráticas”.

De igual manera, externó su compresión ante algunas expresiones de protesta; “porque se están llevando a cabo cambios, entonces ya no hay partidas de moches en el presupuesto, como sucedía de que se asignaba presupuesto por diputados y los diputados entregaban esas autorizaciones a gobiernos municipales, estatales a cambio de sobornos, eso se terminó”, enfatizo.

Abundó que ahora la entrega de apoyos se realizará de manera directa, sin intermediarios, porque antes “se entregaban recursos a las organizaciones y a veces esos recursos no llegaban o llegaban limitados, menguados, también con moches, con piquete de ojo”.

Reconoció que también existen protestas porque algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno, pero adelantó que se revisará esta situación para no cometer injusticias y al mismo tiempo que no existan duplicidades, ni persona que cobre sin trabajar en la administración pública.

Conferencia matutina en vivo https://t.co/FwLD17Za77 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de diciembre de 2018

Asimismo, dijo, se analizará “cómo está la nómina, porque estamos encontrando que hay quienes cobran sin trabajar, aviadores, eso lo estamos cuantificando, hay también casos de que quienes cobran dos o tres veces; queremos tener toda la información; que no paguen justos por pecadores, que no sea a tabla rasa”.

De esta manera adelantó que no cederán ante presiones que tienen que ver con corrupción o con malos manejos, se cuidará el presupuesto, "vamos a ser guardianes para que nadie se robe el dinero y que el presupuesto se utilice para el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos”.

Insistió en que se debe de realizar un esfuerzo de austeridad y que ninguna institución se exceda en gastos, “incluso sería importante que los partidos, de manera voluntaria, devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas, que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno”.

Asimismo, manifestó que el presupuesto tanto para ciencia como para tecnología, es suficiente y no habrá falta de recursos para los becarios, ni los apoyos para quienes realizan investigaciones, “van a contar con presupuesto suficiente”.

En otro tema, López Obrado señaló que “nos hubiese gustado que antes de que terminará el periodo ordinario de sesiones se reformara la Constitución para aprobar nuestra propuesta de crear la Guardia Nacional, pero no les dio tiempo a los legisladores, ojalá y para enero, tengo entendido que ya se fijó una fecha para extraordinario, y que se discuta nuestra propuesta”.

En la conferencia realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador deseo “una Feliz Navidad a las mexicanas, a los mexicanos, deseo de todo corazón que el día hoy, que la noche hoy, tengan una convivencia fraterna, amorosa con familiares, seres queridos, amigos; que sea una Noche Buena, eso es lo que deseo a todos los mexicanos, que haya a pesar de los pesares felicidad, armonía, y mucho amor”.

Finalmente, el presidente señaló que este día atenderá asuntos diversos en su oficina y por la tarde, convivirá en su casa con su familia, mientras que mañana no se prevé actividad pública y pasado mañana sostendrá una reunión con el gabinete.

erp