El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no busca militarizar los puertos mediante la presencia y control de la Marina.

En Palacio Nacional, el Primer Mandatario indicó que la reforma para retirar a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y sustituirlos por elementos de la Marina Armada de México, tiene la intención de combatir la corrupción.

“Las terminales o las APIS siguen estando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, pero los puertos van a estar controlados, si así lo deciden los legisladores y se aprueba nuestra iniciativa, vamos a tener más control de los puertos, consideramos con la Secretaría de Marina, porque tiene más elementos para cuidar los puertos”, dijo López Obrador.

Aseguró que se busca es que haya un control y vigilancia en los puertos que se descompusieron en los últimos años, y puso como ejemplo el de Manzanillo, Colima.

El mandatario indicó que la iniciativa en la materia que se discute en la Cámara de Diputados no es del diputado Mario Delgado, sino de él.

“El Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina. Esa es nuestra postura, no es Mario Delgado.

“Consideramos que debemos de tener el control de los puertos por la importancia estratégica que tienen y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina. Cuando se habla de militarizar se exagera, no es eso, es tener el control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, de carga y de sustancias en puertos. Es como se está actuando en aduanas y como estamos actuando en todo”, comentó.

El presidente López Obrador dijo que no se debe temer de que marinos lleguen a ocupar los espacios de administración de los puertos.

“¿Por qué se nos descompuso tanto Colima? Era un estado tranquilo, completamente tranquilo y ahora, uno de los estados con más homicidios, con más violencia, por el puerto de Manzanillo, porque no había control, sigue todavía habiendo problemas en los puertos. Vamos a poner orden”, dijo.

Añadió que los marinos mercantes no se quedará sin empleo. “¿Qué le digo a los marinos mercantes? No hay ningún problema, que no olviden que la Secretaría de Marina tiene escuelas también de marina mercante, no todo lo que es la Secretaría de Marina son escuelas navales militares, ellos capacitan, forman para la marina mercante.

“Aprovecho para aclarar esto, que el propósito es acabar con la corrupción, que no se permita la corrupción en los puertos, es como en las aduanas, exactamente lo mismo; y queremos por eso que sea la Secretaría de Marina la encargada de atender esto”, expuso.

