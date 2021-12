El 27.8% personas que se encuentran en las cárceles federales y locales de México no son ni culpables ni inocentes porque siguen a la espera de su sentencia; cerca del 0.2% de las personas no saben o no declaran su estatus jurídico y el 72.0% ya cuentan con una sentencia, de acuerdo con cifras de la ENPOL (Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad) 2021 del Inegi.

Estas cifras reflejan una modesta mejora respecto del último levantamiento estadístico del 2016.

Adicionalmente, cerca del 40% de la población privada de la libertad que no tiene sentencia ha estado en prisión por más de dos años sin que su proceso avance.