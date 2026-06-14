Turismo, balón desinflado

El Mundial de Futbol en México está resultando un éxito como fenómeno social, por la emoción y el efecto catártico que provoca.

Es un logro para el gobierno mexicano, porque logra disipar la atención de los ciudadanos sobre los graves problemas económicos, políticos y sociales.

Es, tal vez, la razón fundamental por la que el gobierno decide invertir cuantiosos recursos económicos en infraestructura –que no necesariamente es prioritaria para las necesidades sociales– para facilitar su realización.

En la retórica comercial se aduce el hecho de que, por la inauguración del evento, México atrae la atención de miles de millones de personas.

Sin embargo, el mundial de futbol está quedando chico respecto de las optimistas expectativas en su impacto económico, en el flujo de turistas internacionales y la ocupación hotelera.

Está quedando por debajo de otros eventos masivos como la Fórmula Uno y hasta la Feria del Libro.

Todo indica que la proyección de la visita de cinco millones de turistas adicionales a México, por el Mundial 2026 realizada por un ejecutivo de la FIFA y, ampliamente difundida y respaldada por funcionarios del gobierno mexicano, se quedará como un pronóstico fallido.

De acuerdo con las cifras y expectativas del sector privado, el mundial de futbol, por el flujo de turistas y la ocupación hotelera, se está quedando muy lejos de las expectativas iniciales.

La competencia internacional de fútbol, que por primera vez se realiza en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, será, de acuerdo con firmas internacionales, la más rentable de la historia… para la FIFA.

Sin embargo, las cifras no gubernamentales señalan que, en el caso de México, el entusiasmo por la contienda futbolera, no está alcanzando para que se concreten los optimistas pronósticos para el turismo.

Organizaciones privadas como la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), la consultora Deloitte, la plataforma de software global diseñada para el sector hotelero SiteMinder, STR/CoStar, especializada en análisis comparativos y evolución de rendimiento para la industria hotelera mundial, coinciden en que el impacto hotelero ha sido menor al esperado inicialmente.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, que refieren a tales fuentes, la ocupación hotelera está siendo moderada con entre un 60 y 65% promedio y un flujo de turistas internacionales más limitado de lo proyectado.

Las estadísticas corresponden a los días previos y los inicios del torneo. Habrá que esperar las cifras de cierre del evento, pero hasta ahora, las previas y del arranque, no son tan optimistas.

Deloitte calcula alrededor de 836,000 visitantes en las tres sedes mexicanas.

De ese total, sólo alrededor de 280,000 serían internacionales relacionados directamente con el Mundial.

IMPACTO TURÍSTICO DEL MUNDIAL

Frente a las cifras no oficiales, que revelan menor flujo de turistas y ocupación hotelera por el mundial, el gobierno mexicano salió a replantear su narrativa.

Ya no habló de los cinco millones de turistas que atraería el mundial.

Sin embargo, salió a presumir el flujo de turistas al cierre del primer trimestre.

Y, específicamente sobre el mundial, mencionó que a los FIFA Fest asistieron 100,000 personas en Ciudad de México, 200,000 en diversas alcaldías, 50,000 en Monterrey y 38,000 en Guadalajara.

La secretaria de Turismo dice que en los FIFA Fest hubo más de 300,000 asistentes, más "México de mis sabores", en total son casi 400,000 asistentes.

A la CDMX se prevé que lleguen dos millones de turistas

Y las ciudades sedes, en conjunto, podrían rebasar la cifra de 10 millones de visitantes en junio, pero en las cifras totales, no solo por el Mundial.

El gobierno mexicano asegura que México “está de moda” y que, incluso sin el Mundial, se rompen récords mensuales.

TURISMO, TRES RÉCORDS: JRZ

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora presumió que el turismo marcó en abril tres récords: visitantes nacionales, cruceristas y visitantes.

En el acumulado de enero a abril van más de 30 millones de personas. Los cruceristas crecen 13% en lo que va del año.

Los pasajeros de vuelos regulares no se movieron, en tendencia mundial, por el precio de la turbosina.

En 2026 crece 34% el número de pasajeros del Tren Maya.

Los indicadores turísticos nacionales: 35.9 millones de personas llegaron al hotel y 344,000 son nuevos turistas.

ATISBOS

La Copa Mundial de Futbol, en su versión más elitista de la historia, por los elevados costos que representó por el pago de derechos, licencias, boletos para la asistencia presencial en estados y alimentos y bebidas, marcó un hito en la historia de ese evento: se convirtió en un espectáculo VIP para quienes pudieron pagarlo y un espectáculo masivo en las plazas públicas, difundido a través de pantallas gigantes.

En medio de numerosas manifestaciones de colectivos que exigen solución a sus problemas y de la violencia que se vive en el territorio nacional, el Mundial de Futbol está siendo un éxito catártico, que permite mostrar un país con movilidad de ficción, además de la eterna y real e innata felicidad de los mexicanos.