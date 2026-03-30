¿Tropas o no tropas? Cambiarle el nombre no cambia el destino

Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Saludando y entrando el soldado soltando metralla. “Misiones especiales”, “operación limitada”, “comandos”. El diccionario siempre llega primero cuando la realidad incomoda.

Pero el escalamiento no respeta eufemismos. Nunca lo ha hecho. Vietnam tampoco empezó siendo guerra… hasta que lo fue.

Hoy, Irán no es una potencia militar convencional ni una amenaza nuclear inmediata. Pero eso es casi irrelevante. Su verdadero poder está en otra parte: en su capacidad de desordenar el sistema económico global.

La intervención “quirúrgica” de Estados Unidos e Israel fue rápida. Tan rápida que parecía final. No lo fue. Fue prólogo.

El conflicto dejó de ser un punto aislado y se volvió red. Antes había actores opinando. Hoy hay actores disparando.

Y esa diferencia no es semántica: no es lo mismo estar cerca del fuego que estar dentro.

Irán mantiene ataques con misiles y drones. Estados Unidos mueve 3,500 marines al Golfo. Mientras tanto, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Pakistán intentan lo de siempre: comprar tiempo.

El problema es que el mercado ya lo vendió. Porque el riesgo dejó de ser militar. Ahora es sistémico.

La energía empieza a tensarse. Australia ya muestra la antesala: inventarios en días, estaciones cerrando, precios desbordados. Diésel arriba de 7.80. Gasolina en 6.75. Eso no es ruido. Es señal.

El tablero se sigue llenando. Los hutíes entran, Bab el-Mandeb se calienta, y si lo sumamos con Ormuz, hablamos de hasta 32% del flujo global de petróleo bajo amenaza.

No es geopolítica. Es circulación sanguínea global.

Empieza a asomarse una palabra incómoda: racionamiento. Y detrás vienen sus viejos amigos: inflación y enfriamiento económico.

En paralelo, Trump pone la mesa con una amenaza directa sobre la infraestructura energética iraní si Ormuz no se abre. Traducción: diplomacia con cronómetro… y gasolina derramada.

Irán responde atacando energía en la región. Ucrania aprieta a Rusia. Y así, sin pedir permiso, la energía deja de ser el contexto y se convierte en el centro del conflicto.

Cerramos trimestre con otro detalle que no es menor: Estados Unidos podría reportar una de las mayores acumulaciones de inventarios de maíz en años. Si el mercado no sabe dónde acomodar ese dato, entonces hay algo más profundo pasando… o el maíz decidió cambiar de personalidad sin avisar.

Que, viendo el resto del mundo, tampoco sería raro.

Al final, la pregunta no es si hay tropas. Es cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que cambiarle el nombre a las cosas cambia su destino.

¿Estás en buenas manos?