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G7 busca garantizar la solidez del mercado energético

Los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete (G7) dijeron que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la estabilidad del mercado energético, al tiempo que abordaron las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente.

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AFP

Los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete (G7) dijeron ayer 30 de marzo, que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la estabilidad del mercado energético, al tiempo que abordaron las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero, y Teherán ha respondido atacando a países exportadores de crudo de la región y paralizando la mayor parte de los envíos a través del Golfo.

La restricción del suministro ha provocado un aumento de los precios del petróleo y del gas natural, con drásticas repercusiones en las cadenas de suministro de múltiples sectores.

“Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios, incluso para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético”, afirmaron los ministros de Energía y Finanzas del G7, así como los gobernadores de los bancos centrales, en una declaración conjunta.

“Reconocemos la importancia de una acción internacional coordinada para mitigar los efectos colaterales y salvaguardar la estabilidad macroeconómica”.

Los ministros del G7 instaron los países a abstenerse de imponer restricciones injustificadas a la exportación de hidrocarburos y productos relacionados.

El G7 está integrado por EU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón.

Tras una reunión celebrada la semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que es “absolutamente necesario” que Irán restablezca el libre paso por el Estrecho de Ormuz.

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