Carne de res sudamericana sufre restricciones en Europa y China

Europa y China endurecieron controles sanitarios sobre la carne de res sudamericana, luego de haber encontrado el uso de hormonas prohibidas y antibióticos restringidos, en las exportaciones de Brasil y Argentina, respectivamente.

Un informe de auditoría de la Unión Europea (UE), realizado en octubre de 2025, ha revelado fallas críticas en los controles sanitarios de Brasil. El documento detalló la presencia de Estradiol 17β en ganado bovino destinado al mercado europeo, una sustancia estrictamente prohibida en los países de la Unión.

La Comisión Europea mencionó que Brasil no ha logrado garantizar que sus exportaciones estén libres de esta hormona, lo que "socava la confianza" en las autoridades brasileñas.

Este hallazgo llega en un momento especialmente delicado: la renegociación del acuerdo UE-Mercosur, donde el sector ganadero europeo ya exigía estándares de calidad equivalentes para evitar la competencia desleal y proteger al consumidor.

El estradiol se utiliza comúnmente en hembras bovinas para sincronizar el celo y la ovulación en protocolos de inseminación artificial.

Sin embargo, las autoridades de salud de España han sido contundentes sobre sus peligros, como efectos carcinógenos, que no solo provoca tumores, sino que acelera su desarrollo. Además de alterar el sistema inmunológico, neurobiológico y genotóxico de los consumidores.

China frena carne argentina

Paralelamente, en Asia, la Aduana de China (GACC) ha suspendido las importaciones de uno de los principales frigoríficos de Argentina, ArreBeef, tras detectar trazas de cloranfenicol en un cargamento de 22 toneladas.

Cabe destacar que el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro prohibido en Argentina desde 1995 para animales de consumo humano, debido a riesgos como la anemia aplásica y cuadros graves de diarrea.

Aunque la empresa y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) investigan si se trata de un "falso positivo" o una derivación de otra sustancia similar, la suspensión ha activado todos los protocolos diplomáticos para evitar que el incidente afecte la reputación del sistema de trazabilidad argentino, considerado uno de los más robustos de la región.

Impacto en México

Hasta el momento, en México se desconoce algún hallazgo al respecto, aunque nuestro país ha triplicado las importaciones de res desde Brasil en los últimos tres años.

Para el 2026, el gobierno mexicano eliminó el libre comercio a las importaciones de carne de países como Brasil y Argentina, y fijó una cuota de importación por 70,000 toneladas. Ente dicho panorama, el sector ganadero mexicano ha mencionado que se encuentra listo para abastecer a la industria y consumo nacional, luego de que enfrentan excedentes tras el cierre de frontera que mantiene Estados Unidos por el fenómeno del gusano barrenador.