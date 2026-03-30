Crisis del petróleo se puede pasar por alto: Powell

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), dijo ayer 30 de marzo, que el banco central estadounidense puede ignorar el impacto energético provocado por la guerra en Medio Oriente, pero que puede verse obligado a actuar si el aumento de los costos modifica las expectativas sobre la inflación.

“La tendencia es ignorar cualquier tipo de perturbación en el suministro”, declaró Powell en un acto celebrado en la Universidad de Harvard.

Esto se debe a que “las perturbaciones energéticas suelen aparecer y desaparecer con bastante rapidez”, mientras que los cambios en la política monetaria tardan en surtir efecto en la economía, explicó.

Sus comentarios se producen después de que los ataques de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán el 28 de febrero desencadenaran la represalia de Teherán, que restringió drásticamente el acceso al Estrecho de Ormuz.

Esta vía navegable es una ruta marítima fundamental para los recursos energéticos, y la situación ha provocado que los precios mundiales del petróleo se disparen a medida que la guerra se prolonga hacia su quinta semana.

En tiempos de paz, alrededor de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado mundiales pasa por el Estrecho.

Los precios de la gasolina en EU se han disparado, lo que amenaza con un aumento de la inflación en la mayor economía del mundo. Por ahora, “creemos que nuestra política se encuentra en una buena posición para esperar y ver cómo evoluciona la situación”.