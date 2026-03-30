Precio del petróleo en camino a récord mensual en marzo

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, con el Brent encaminándose a un aumento mensual récord, mientras que los futuros del crudo estadounidense se situaron por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, después de que los hutíes yemeníes ampliaran la guerra contra Irán al lanzar sus primeros ataques contra Israel.

Los futuros del Brent subieron 21 centavos, o 0.2%, a 112.78 dólares el barril. Durante la sesión el Brent subió más de 4 dólares, hasta un máximo de 116.89 dólares. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaron 3.24 dólares, o 3.25%, a 102.88 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

El barril de la mezcla mexicana se ubicó en 101.59 dólares, un alza de 1.58 dólares o 1.58 por ciento.

En operaciones por la tarde el Brent caía 3.23% a 105.28 dólares y el WTI perdía 1.81% a 101.02 dólares.

El conflicto se ha extendido por todo Medio Oriente desde que comenzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que ha avivado la preocupación por las rutas marítimas alrededor de la península arábiga y el Mar Rojo.

El ejército israelí informó haber interceptado dos drones lanzados desde Yemen el lunes, dos días después de que los hutíes, alineados con Irán, dispararan misiles contra Israel por primera vez desde el inicio de la guerra. Los hutíes aún no han atacado buques en el Mar Rojo, que maneja 15% del tráfico marítimo mundial.

Si los hutíes atacan el transporte marítimo y cierran la entrada sur al Mar Rojo, esto podría provocar un aumento de los precios de entre 5 y 10 dólares por barril, según Robert Yawger, director de Futuros de Energía de Mizuho.

El cierre del Estrecho de Ormuz, punto estratégico para una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas ha disparado los precios del petróleo 57% este mes, el mayor aumento mensual registrado desde 1988, superando las ganancias obtenidas durante la Guerra del Golfo de 1990. Mientras tanto, el crudo estadounidense ha subido 53%, su mayor incremento mensual desde mayo de 2020.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el mercado petrolero mundial está bien abastecido, con un mayor número de buques que transitan por el Estrecho de Ormuz.

Bajo advertencia

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el lunes que las centrales energéticas y los pozos petrolíferos de Irán serían arrasados si no abre el Estrecho de Ormuz.

Trump había dicho que suspendería los ataques contra la red energética de Irán hasta el 6 de abril. Afirmó que Estados Unidos e Irán se han reunido "directa e indirectamente" y que los nuevos líderes de Teherán han sido “muy razonables”.

“La prórroga del plazo fijado por Trump, hasta el 6 de abril, fecha en la que Estados Unidos podría reanudar los ataques contra la infraestructura energética iraní, no ha tenido ningún efecto tranquilizador. El mercado ahora exige señales concretas de desescalada, no solo retórica”, señaló SEB Research en una nota.