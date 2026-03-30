Acciones de Vista Energy en máximos históricos en Bolsa

Las acciones de la petrolera latinoamericana Vista Energy, la única firma del sector energético que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reputaron en la jornada de este lunes y cerraron en máximos históricos apoyadas por el incremento en los precios del petróleo.

Los títulos de la emisora cerraron con un incremento de 3.48% y cotizaron en 1,387.12 pesos cada uno, con lo que apuntó su tercera jornada con alzas (acumulando una ganancia de 8.83%) y finalizó en niveles nunca vistos.

Desde el inicio del conflicto armado en el Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, sus papeles escalan 39.62% y en lo que va del año, registran un incremento de 58.89 por ciento.

En cuanto a los American Depositary Receipts (ADR´s) que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE), terminaron con un alza de 3.15 a 76.55 dólares este lunes. En el mes tiene un avance de 32.58 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, la petrolera suma 41,039 millones de pesos desde que comenzó el enfrentamiento bélico, al pasar de 103,577 millones en febrero, a 144,616 millones a finales de marzo.

La compañía (anteriormente conocida como Vista Oil & Gas) es el segundo mayor productor de petróleo shale en Argentina, operando casi exclusivamente en la cuenca Neuquina, específicamente en la formación Vaca Muerta.

Crudo impulsa el alza

Los precios del crudo muestran un avance sustancial en el presente mes, aún impulsados por los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En lo que va del tercer mes del 2026, el precio del barril Brent del Mar del Norte avanza 55.60%, y se vende en 112.78 dólares por barril.

El barril del West Texas Intermediate (WTI) gana 53.51%, hasta los 102.88 dólares y la mezcla mexicana de exportación sube 60.09 por ciento.

Alejandro de la Rosa, analista para Signum Research, escribió que el impulso en gran medida es por la correlación mecánica con el precio del crudo Brent.

Ante el fuerte repunte de la acción, el especilista agregó que “ha alcanzado prácticamente el precio objetivo de 72 dólares por unidad tras un rally de 28.5% desde el inicio del conflicto armado en Medio Oriente, impulsado en gran medida por la correlación mecánica con el precio del crudo Brent”.

El experto advirtió de una eventual desescalada del conflicto en Irán o la reapertura del Estrecho de Ormuz presionaría el Brent de regreso hacia niveles de 75 a 80 dólares por barril.

Resaltó que “en ese entorno, Vista podría retroceder hacia el rango de 55 a 60 dólares por acción, ofreciendo un punto de reingreso con mayor margen. Un movimiento de esa magnitud implicaría un downside de 16 a 22% desde los niveles actuales, asimetría que no compensa el upside”.