Oro sube por segunda sesión al hilo, pero tendrá una caída mensual

El oro subió por segunda sesión consecutiva el lunes, ya que la demanda de activos refugio aumentó, aunque los precios se encaminan a un descenso mensual debido a que el conflicto en Medio Oriente impulsó las expectativas de inflación y de tasas de interés mundiales más altas.

El precio del oro al contado subió 0.52% hasta los 4,516.55 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde noviembre a principios de la semana pasada. Los futuros del oro estadounidense cerraron con una subida de 0.7%, a 4,557.50 dólares.

“La guerra sigue en pleno apogeo y no se vislumbra una solución, lo que está impulsando al alza los precios del oro debido a la demanda de refugio seguro... A corto plazo, la atención del mercado se centrará en la guerra, los precios del petróleo crudo, los rendimientos de los bonos y el índice del dólar estadounidense”, dijo Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

El oro ha caído más del 14% en lo que va de marzo, lo que sitúa al metal en camino de registrar su peor desempeño mensual desde 2008, ya que el aumento vertiginoso de los precios de la energía ha intensificado la preocupación por la inflación y ha llevado a los mercados a reevaluar sus expectativas sobre las tasas de interés.

La plata al contado subió 0.84% hasta los 70.37 dólares. El platino al contado ganó 1.6% hasta los 1,891.71 dólares y el paladio subió 2.9% hasta los 1,416.47 dólares.

Aluminio toca pico de cuatro años

Los precios del aluminio tocaron máximos de cuatro años el lunes, después de que los ataques aéreos iraníes contra dos importantes productores de Medio Oriente el fin de semana aumentaron el riesgo de una crisis de suministro prolongada.

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 3.5% a 3,381 dólares por tonelada métrica. Los precios del metal, utilizado en los sectores del transporte, la construcción y el embalaje, alcanzaron los 3,492 dólares más temprano en la sesión.

“Los ataques de Irán contra las plantas de aluminio de Medio Oriente amenazan con sumir en una crisis a un mercado ya frágil, lo que aumenta la posibilidad de que se alcancen precios récord”, señaló Britannia Global Markets.

Los metales industriales en general se vieron respaldados por los indicios de una mayor demanda en China, el principal consumidor.

El cobre cotizó estable en 12,195 dólares por tonelada y el zinc ganó 2.3% a 3,186 dólares.