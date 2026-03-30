Bepensa recibe mejora de nota

El conglomerado empresarial Bepensa y su filial Bepensa Bebidas recibieron un incremento en su calificación crediticia en escala local por parte de Fitch Ratings, como resultado de sus mejores niveles de endeudamiento.

La calificación de Bepensa y su filial Bepensa Bebidas pasó de 'AA+(mex)' a 'AAA(mex)', o del segundo al primer lugar en la clasificación de activos con grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en un nivel 'estable'.

Bepensa también recibió la ratificación de su calificación crediticia en escala global de largo plazo en 'BBB-', el último nivel en la clasificación de activos con grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en 'estable'

Los analistas de Monex Casa de Bolsa retiraron al administrador de inmuebles comerciales Fibra Danhos y al ETF Naftrac --un fondo cotizado en Bolsa que refleja el desempeño del índice S&P/BMV IPC-- de su selección de emisoras favoritas de la Bolsa Mexicana de Valores.

La institución financiera elige a estas compañías entre las 66 emisoras más importantes del mercado bursátil nacional, con base en el rendimiento potencial, las recomendaciones de inversión individuales y expectativas de desempeño operativo para 2026, además de indicadores técnicos.

"En lo que va del año, el S&P/BMV IPC ha registrado un avance de 4%; sin embargo, durante marzo registra un ajuste de -6.6%, reflejando un giro significativo en el sentimiento de los inversionistas ante la mayor aversión al riesgo, debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán", dijeron los expertos de Monex, en un reporte.

Walmart de México y Centroamérica, la mayor cadena de tiendas de autoservicio en el país, amplió su colaboración con Vusion, una empresa especializada en soluciones de digitalización impulsadas por inteligencia artificial para el comercio físico, con el objetivo de implementar la plataforma de tiendas conectadas EdgeSense en las sucursales Walmart Express y comenzar la transformación de su flota de Supercenters

La cadena minorista dijo que las tiendas Walmart Express contarán con la tecnología EdgeSense totalmente implementada para finales de 2026, lo que marcará el primer despliegue a gran escala de la plataforma en Latinoamérica.

Tras esta fase, Walmart México también planea extender la implementación a los Walmart Supercenters, con la intención de acelerar significativamente la estrategia de modernización digital de las tiendas de la compañía.

Unilever, el gigante de alimentos y productos de consumo, se encuentra en conversaciones avanzadas para fusionarse con McCormick & Co. en un acuerdo que daría origen a una empresa valuada en 60,000 millones de dólares.

La operación, que contemplaría una combinación de efectivo por 16,000 millones de dólares y acciones, podría anunciarse tan pronto como el próximo martes.

Los accionistas de Unilever, propietario de marcas como Hellmann's, controlarían aproximadamente dos tercios de la nueva compañía

A inicios de este año, Grupo Herdez vendió una participación de 25% en McCormick México.

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