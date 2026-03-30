Colección Gelman Santander continuará en manos mexicanas: Curiel de Icaza

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, confirmó este lunes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la Colección Gelman Santander seguirá estando en manos de coleccionistas mexicanos, que el acuerdo que sostienen los coleccionistas privados con la entidad bancaria es para efectos de gestión y no de adquisición de la obra, y que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ha suscrito un convenio con la entidad para garantizar la buena conservación de las obras que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico y que no abandonen el país de manera definitiva.

Ante la polémica desatada recientemente, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que "la colección Gelman está en manos de coleccionistas mexicanos. Y en cuanto al acuerdo entre los propietarios de la colección y Fundación Banco Santander, aseguró que “es única y exclusivamente para apoyo en gestión. Esto se hace normalmente, la entidad bancaria que hace, pues, fortalece la conservación, paga el aseguramiento y se encarga de itinerar la colección por distintas partes del mundo, con museos. Sin embargo, es gestión, no es adquisición".

La secretaria confirmó que en, efecto, de las más de 200 obras que conforman la colección, 30 tienen declaratoria como Monumento Artístico, tal es el caso, de pinturas de "Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siquieros", y que pese a ser una de las colecciones privadas de arte moderno mexicano más importantes, en 20 años no se había expuesto en México".

"Autorretrato con monos, Frida Kahlo, 1943. Foto: CORTESÍA

"(La colección) ha salido (del país) más de 30 veces con los permisos correspondientes de entrada y de salida, en casi 20 años no se presentó en México, solamente se presentó en museos internacionales. A partir del 2023, la colección tomó un nuevo perfil, muy propositivo y con muchísimos beneficios para México y para el público mexicano, con la compra de la colección entre privados, con nuevos coleccionistas mexicanos, con quienes pudimos colaborar para (...) que la colección, después de casi 20 años, se presente actualmente en el Museo de Arte Moderno (MAM), para que las nuevas generaciones o quienes no la han visto, la puedan visitar", expuso la secretaria.

"Hay más de 35 colecciones privadas con obras (que tienen) declaratorias de monumento artístico; a lo largo de la historia, el préstamo de obras para proyectos nacionales, exposiciones internacionales, han sido decisivos en la visibilidad que tiene México en el mundo”, argumentó Curiel de Icaza.

Añadió que uno de los acuerdos alcanzados con lo tenedores de la colección es que su exhibición en México (en el MAM) se extienda hasta el mes de julio, "porque queremos –dijo– que durante el Mundial (de Futbol) esta sea una de las exposiciones relevantes que los millones de extranjeros que van a venir a México puedan visitar", aseguró.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Foto: ESPECIAL

Luego de su exhibición en México, la colección podrá itinerar en el extranjero por espacio de dos años con el permiso de salida temporal correspondiente, ya que debido al carácter de la colección no se puede exportar de manera definitiva ni se puede desarticular. "Es una colección que, aunque tiene otras obras que la conforman, pues, la vocación de esta colección es el conjunto y el momento histórico en el que fue creada, porque habla justamente de un contexto mexicano. Entonces, no se va a desarticular", aseguró la funcionaria.

"La responsabilidad del INBAL es supervisar el estado de su conservación, por ser declaratoria de Monumento Artístico, supervisar que regrese en tiempo y forma, como marca la ley, y en ese sentido, para poder supervisar esto, el INBAL tiene suscrito un convenio con la colección para dar acompañamiento técnico y supervisión durante cinco años", precisó.

La Colección Gelman Santander

La colección Gelman se originó en 1943, cuando Diego Rivera realizó el retrato de Natasha Gelman por encargo de ella y su marido, Jacques.

Tras la muerte de Jacques Gelman, en 1986, Natasha continuó ampliando el acervo con obras de origen mexicano y europeo con la asesoría del curador estadounidense Robert R. Littman, a quien designó albacea y legatario.

En 1988 el acervo europeo de dicha colección fue donado al Metropolitan Museum of Art (MET) en Nueva York y en 2023 la familia Zambrano adquirió los derechos de la colección.

En enero pasado, el Banco Santander informó que había llegado a un acuerdo a largo plazo con la familia Zambrano para gestionar la colección, y cambió el nombre a Colección Gelman Santander.

Según fuentes cercanas, el acuerdo de la familia Zambrano y la Fundación Santander se dio para garantizar la conservación y difusión de la Colección Gelman; "la familia Zambrano firmó un acuerdo con Fundación Banco Santander exclusivamente para su administración", aseguran.

El acervo en cuestión incluye diez óleos de Frida Kahlo, así como piezas de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Francisco Toledo, Ángel Zárraga, Carlos Mérida y Gunther Gerzso, entre otros artistas reconocidos.

Autorretrato de José Clemente Orozco. Foto: CORTESÍA

Con base en el convenio, la Fundación Santander asumirá tareas de protección, logística y colocación en museos dentro y fuera del país, pero la propiedad de la colección seguirá en manos de la familia Zambrano, "para ser exhibida, además de en México, en los museos más importantes del mundo, y así mostrar a la comunidad internacional una colección con lo más representativo de la cultura mexicana", aseguran.

Monumento Artístico

De acuerdo con el INBAL, la obra con declaratoria de Monumento Artístico es la producida por los siguientes artistas: José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán y María Izquierdo. En el caso de Remedios Varo, la obra que cuenta con declaratoria de Monumento Artístico es únicamente la producida en territorio nacional.