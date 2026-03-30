Invierten 1,900 millones de pesos en escuelas, zonas arqueológicas y un nuevo museo

En un escenario marcado por intensas protestas laborales y denuncias de deterioro sistemático, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron los avances de sus programas de renovación integral incluido como uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los anuncios buscan responder a una crisis de infraestructura que, según especialistas y trabajadores, ha mantenido a escuelas de arte y zonas arqueológicas en un "impasse" crítico durante los últimos años.

Educación artística: revertir el deterioro

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó sobre el progreso de la renovación de las escuelas de educación artística, un proyecto que busca atender el abandono estructural reportado entre 2018 y 2024 en instituciones del INBAL. Durante ese periodo, planteles como "La Esmeralda", el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Arte Teatral enfrentaron paros estudiantiles debido a condiciones insalubres y falta de equipo básico.

Con una inversión ejecutada de 1,500 millones de pesos, Curiel detalló que se han intervenido 1,625 espacios en las escuelas del INBAL y el INAH.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Foto: ESPECIAL

Entre los avances destacan rehabilitación de infraestructura en 39 planteles educativos, incluidos la ENAH y la ENCRyM; adquisición de 23,000 bienes para equipamiento; y apertura de nuevos laboratorios.

"Estamos actualizando los planes de estudio con docentes y alumnos para que la mejora física se acompañe de una calidad académica superior y una mayor matrícula", subrayó la funcionaria.

Zonas arqueológicas: entre inversión y denuncia sindical

Por su parte, Joel Omar Vázquez, director general del INAH, reportó un avance del 46% en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y museos en 12 estados del país y con una inversión de 380 millones de pesos. No obstante, este anuncio llega en un momento de alta tensión con los trabajadores.

Mientras el INAH destaca obras en el Museo Nacional de Antropología (mantenimiento de mármoles y red eléctrica) y en Teotihuacan (rehabilitación de plazas y museos de sitio), los trabajadores denuncian una realidad distinta en el resto del país.

Joel Omar Vázquez, director del INAH. Foto: ESPECIAL

A pesar del reporte oficial de 27,900 acciones de protección al patrimonio entre 2024 y 2025, José Vidal Dzul Tuyub, secretario general del SNTSC, ha cuestionado la visibilidad de estos trabajos: “De todas las acciones que dicen haber realizado, no hemos visto reflejado nada en las zonas arqueológicas abiertas al público. El presupuesto se destinó mayoritariamente al salvamento en el Tren Maya”.

Respecto a las obras actuales en Teotihuacan, el sindicato reconoce que se está "inyectando dinero" motivado por la cercanía del Mundial de Futbol. Se han arreglado accesos y el circuito empedrado, además de proyectar una sala para mostrar los hallazgos del túnel de la Serpiente Emplumada. Sin embargo, los sindicalistas advierten un riesgo operativo: “Se va a inaugurar y quizás venga la presidenta, pero después se va a cerrar la exposición porque no tenemos personal especializado para operarla”.

Otra área importante es el abandono regional, donde se reporta falta de inversión y herramientas básicas en sitios como El Tajín (Veracruz) y Tula (Hidalgo), donde el personal afirma tener que comprar sus propios insumos de limpieza.

El nuevo Museo Textil

La secretaria Claudia Curiel de Icaza destacó como un hito la próxima apertura del nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Casa del Marqués del Apartado, una antigua casona de finales del siglo XVIII atribuida al arquitecto Manuel Tolsá. Con 5 mil metros cuadrados, un acervo de 210 piezas textiles permanentes y ventanas que integran hallazgos arqueológicos del Templo Mayor, el recinto se perfila como el primero en su tipo en el país.

Contará con cuatro salas permanentes, una sala de exposiciones temporales, cafetería y restaurante, una sala de capacitación, auditorio y bodega.

El museo será inaugurado el 29 de mayo, según se informó, y busca ser un espacio de diseño contemporáneo y capacitación para artesanos y difusión del arte textil de los pueblos originarios.

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