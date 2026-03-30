Bolsas mexicanas resilientes ante la incertidumbre global

Las bolsas de valores de México se han visto resilientes ante un entorno de incertidumbre global por el enfrentamiento bélico en Medio Oriente y lograron separarse de sus pares norteamericanos el lunes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), avanzó 0.60% a 67,087.64 unidades. El FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganó 0.72% a 1,338.28 puntos; sin embargo, desde que comenzó el conflicto, el S&P/BMV IPC pierde 3.7% y el FTSE-BIVA cae 5.47 por ciento.

En lo que va del 2026, el IPC gana 4.32% y el FTSE-BIVA sube 5.17 por ciento.

Laura Torres, directora de Inversión IMB Capital Quants, aseguró que “el tono positivo de la Bolsa mexicana es una señal de acoplamiento, pero más selectivo, donde mientras el mundo teme una invasión terrestre en Irán y un choque asimétrico en alimentos, México se apoya en su dinamismo exportador y en un mercado laboral que ha mostrado una robustez inesperada”.

Para las siguientes jornadas la especialista espera que el IPC pruebe la resistencia de los 68,000 puntos, pero el riesgo sigue siendo el contagio por sentimiento; si el S&P 500 rompe el soporte psicológico de los 6,300 puntos debido a un fracaso en las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente la BMV difícilmente podrá sostener su racha ganadora de forma aislada.

“Es importante vigilar el comportamiento de las empresas mineras y energéticas, que seguirán siendo el termómetro de la crisis de Ormuz en el mercado local”, detalló.

No obstante, en los mercados internacionales persiste la incertidumbre con respecto a la evolución del conflicto, “lo que continúa generando ciertas preocupaciones entre los inversionistas ante un posible aumento de la inflación y una desaceleración del crecimiento económico a mediano plazo”, aseguraron expertos de Banamex.

Resultados mixtos

Al interior se observó un desempeño mixto y las emisoras de mayores pérdidas fueron las de Regional (1.34%), Grupo Aeroportuario del Centro (-1.22%) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-0.96%)

Las mayores ganancias se observaron en Industrias Peñoles (5.53%), Grupo Carso (5.18%) y Grupo Bimbo (2.55%).