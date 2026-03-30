La Cultura de la Paz, Semana Santa 2026

“No hay ni puede haber tragedia comparable a la de un pueblo que asiste a la desaparición histórica de su propia Patria.” Ramiro Ledesma Barrios

Semana Santa coincide con la celebración de la Pascua en diversos cultos con numerosas muestras de espiritualidad a lo largo de todo el mundo que coinciden en evocar valores como la paz y la bondad.

En estos días de descanso y reflexión podremos digerir y dimensionar los nocivos efectos del avance en la degradación de la vida nacional mexicana.

A iniciativa de la Presidenta, sin diálogo alguno de por medio, el Legislativo avanzó en el desmantelamiento de nuestra República federal y en el desmoronamiento de nuestra democracia. Se prefiere ignorar que el poder descentralizado es la mejor salvaguarda contra el autoritarismo.

En contra de lo que nos propusimos con las modificaciones constitucionales que buscaron, desde los 80’s, la consolidación del municipio libre en su aspecto político, administrativo y hacendario para fortalecer el federalismo, dotar de mayor autonomía técnica y financiera a los municipios y asegurar la eficiencia en la prestación de servicios públicos básicos, con el pretexto de racionalizar el gasto público y cancelar supuestos privilegios, se lastiman los equilibrios constitucionales diseñados históricamente para evitar la concentración del poder. Ahora se minimiza la figura del municipio, como base de la organización política y social, para centralizar la toma de decisiones con el principal objetivo de concentrar el poder.

Además, se aprobó una disposición de aplicación retroactiva para acabar con las “pensiones doradas”. Otro golpe a la certeza jurídica.

Desde 2021 México dejó de considerarse una democracia funcional para entrar en la categoría de régimen híbrido, situándose entre democracia y autoritarismo. La Presidenta avanza en la concentración del poder al liquidar o disminuir órganos autónomos y autoridades electorales; al aumentar la inseguridad jurídica; declarando la guerra a las incómodas ONG’s; atacando a periodistas y a críticos del gobierno; mintiendo cotidianamente y debilitando el pluralismo y la cultura de la paz.

Conservemos la memoria y rechacemos el autoritarismo y la polarización que podría llevarnos a una dictadura. Recuperemos la independencia de la administración de justicia y no olvidemos que la polarización, sobre todo la sembrada desde Palacio Nacional, sólo tiene éxito cuando va de la mano de la ignorancia, la mentira, el olvido y la impunidad.

No hemos sufrido una tragedia como la dictadura Argentina, iniciada hace 50 años; no lo permitamos jamás. Una dictadura genera un daño irreparable en el tejido social. Se estima que, en ese amargo periodo, de 1976 a 1983, 30,000 argentinos fueron desaparecidos como parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

En México se registró la cifra más alta de personas desaparecidas, más de 52,000, una por hora, de 2018 a 2024. De octubre de 2024 a septiembre de 2025 desparecieron otras 14,000 personas más. Sin duda es una grave crisis como consecuencia del creciente narcoterrorismo.

La desaparición de personas es un fenómeno que, de acuerdo con la ONU y numerosos especialistas, es una muestra de los altos niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos que prevalecen en México.

El pasado viernes 27 la Presidenta, después de un año de haberlo ofrecido, expuso finalmente sus resultados sobre tan delicado tema. Declaró que, de 130,178 registros, únicamente 43,128 corresponden a registros con información completa de personas de las que no se ha hallado rastro.

Organizaciones y especialistas advierten inconsistencias en miles de registros y falta de investigaciones de las fiscalías. Parece un intento para minimizar el problema de la desaparición de personas.

Vivimos en un mundo y en un país en el que la concordia es un distintivo que se debilita peligrosamente, principalmente por las acciones y omisiones del oficialismo.

En esta Semana Santa reflexionemos sobre cómo recuperar la paz robada y superar los sentimientos negativos que provocan el malestar y el sufrimiento que provoca la decadencia nacional.

Que estos días de descanso sean disfrutables para todos y que la creciente violencia nos dé tregua.

* El autor es abogado, negociador y mediador

X: @Phmergoldd