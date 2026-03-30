Wall Street cierra mixto a medida que se intensifica la guerra

Los principales índices estadounidenses retrocedieron el lunes, luego de que al comienzo del día presentaron ligeras ganancias, tras la escalada en la guerra en Medio Oriente que contrarrestó el optimismo generado sobre las conversaciones de Estados Unidos con Irán.

El promedio industrial Dow Jones avanzó 0.11%, a 45,216.66 puntos, el S&P 500 perdió 0.39% a 6,343.84 unidades, y el Nasdaq Composite retrocedió 0.73%, a 20,794.64 enteros.

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su amenaza contra Teherán de abrir el Estrecho de Ormuz o arriesgarse a sufrir ataques contra pozos petrolíferos y centrales eléctricas. Irán calificó las propuestas de paz estadounidenses de poco realistas.

Los inversionistas se mantienen a la expectativa por la incertidumbre que rodea la guerra en Medio Oriente, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios del petróleo y ha avivado los temores inflacionarios.

El índice de volatilidad de CBOE (VIX), conocido como el indicador del miedo de Wall Street, retrocedió 1.42% pero se mantuvo por encima de los 30 enteros, luego que el viernes se la semana pasada se disparó hasta los 31.05 puntos.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 ganaron, liderados por el financiero (+1.10%) y el de servicios públicos (+0.66%). El sector industrial (-1.61%) y el sector tecnológico (-1.49%) fueron los que más perdieron.

“Las preocupaciones relacionadas con el escalamiento del conflicto en Medio Oriente elevaron los precios del petrolero. Tratando de disipar los temores inflacionarios al respecto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las expectativas parecen estar “bien ancladas en el corto plazo”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+).

Los títulos de Micron Technology perdieron 10% y lideraron la caída de las acciones de semiconductores, los títulos de Intel restaron 4.50%, AMD bajó 2.95% y NVIDIA perdió más de 1 por ciento.