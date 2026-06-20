El título de los Knicks como activo de Nueva York

El 13 de junio, los New York Knicks consiguieron su primer título de la NBA en 53 años y las imágenes de la celebración dieron la vuelta al mundo.

La revista Time describió las celebraciones como un fenómeno que se extendió desde Central Park hasta pequeños comercios en distintos barrios, reflejando el alcance cultural que puede tener un campeonato en una ciudad de más de ocho millones de habitantes.

Pero detrás de la euforia, existe una historia más interesante que la de un equipo rompiendo una sequía histórica. Ciudades como Nueva York no solamente conviven con equipos deportivos exitosos. En cierto sentido, los necesitan.

Nueva York seguirá siendo uno de los centros financieros, culturales y mediáticos más importantes del planeta; con o sin los Knicks. Pero cuando una ciudad de esa magnitud consigue un título, ocurre algo que va mucho más allá del deporte: la marca se fortalece.

Los Knicks son un caso particular; llegaron a estas Finales como la tercera franquicia más valiosa de la NBA. De acuerdo con Forbes, en octubre de 2025 el equipo estaba valuado en 9 mil 750 millones de dólares (mdd) , únicamente por detrás de los Warriors y los Lakers.

La cifra resulta particularmente llamativa si se considera que, en ese momento, la organización acumulaba más de cinco décadas sin ganar un campeonato. Lo que demuestra que en el deporte profesional las ciudades también construyen equipos.

Los Knicks no solo son valiosos por su historia o por sus resultados deportivos; gran parte de su valor proviene de representar a Nueva York, uno de los mercados económicos, mediáticos y culturales más importantes del planeta.

Esa fortaleza comercial también se refleja en los ingresos. Forbes estimó que durante la temporada 2024-25 los Knicks generaron 532 mdd en ingresos y cerca de 98 millones en ingresos operativos. Ahora, el campeonato podría impulsar aún más esas cifras.

Front Office Sports reportó que la carrera hacia las Finales generará al menos 145 millones de dólares adicionales para Madison Square Garden Sports -empresa propietaria de los Knicks-, mientras que cada partido disputado en Nueva York durante la serie fue proyectado para producir alrededor de 20 millones de dólares en ingresos.

La NBA reportó que la serie final entre Knicks y Spurs se convirtió en la más vista desde 1998. Durante los primeros cuatro partidos, se promediaron 19.6 millones de espectadores. Además, el cuarto partido generó más de 3 mil millones de visualizaciones en redes sociales, convirtiéndose en el encuentro más viral en la historia de la liga.

Las cifras reflejan que, cuando Nueva York compite por un campeonato, la atención del mundo se concentra en la ciudad. Los campeonatos funcionan como amplificadores de identidad y se convierten en eventos capaces de proyectar una imagen de grandeza, relevancia y vigencia.

Por eso, el fenómeno de los Knicks me hizo pensar en otros casos recientes. Los Chicago Cubs rompieron una sequía de 108 años cuando conquistaron la Serie Mundial en 2016. Los Boston Red Sox terminaron con la llamada “Maldición del Bambino” en 2004 después de 86 años sin título. Los Golden State Warriors devolvieron a San Francisco a la élite deportiva en 2015 tras cuatro décadas de espera. Incluso el Paris Saint Germain consiguió finalmente su primera Champions League en 2025, otorgando a la capital de Francia una conquista futbolística que parecía pendiente para una ciudad tan relevante a nivel global.

San Francisco, Chicago, París y Nueva York no dependen de un equipo deportivo levantando títulos, pero todas se benefician de tener uno. Pocas industrias tienen la capacidad de generar sentido de pertenencia a gran escala, movilizar millones de personas y proyectar una imagen positiva de una ciudad en cuestión de días.

Durante semanas, los Knicks dominaron la conversación deportiva en Estados Unidos y el resultado fue una exposición mediática imposible de ignorar para marcas, patrocinadores, medios y consumidores.

Quizá por eso los campeonatos terminan significando mucho más que un trofeo. Representan momentos de validación colectiva para ciudades enteras. Son episodios que fortalecen identidades, generan conversación global y recuerdan por qué ciertos lugares ocupan una posición privilegiada dentro de la cultura popular.

Nueva York no necesitaba a los Knicks para seguir siendo Nueva York. Mientras que los Knicks ganaron un campeonato, la ciudad ganó algo distinto, una oportunidad para proyectar al mundo una de las marcas urbanas más poderosas del siglo XXI.