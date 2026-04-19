Siguen las negociaciones del T-MEC

Anoche llegó a México Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para continuar las negociaciones del T-MEC entre el Gobierno de la República y Washington y se dio información que debiera serenar a los que se angustian por los dichos estridentes de funcionarios estadunidenses al calor de la elección a celebrarse el 3 del próximo noviembre.

Al informar los dos gobiernos sobre la reunión de hoy, dijeron que las revisarán y discutirán, sector por sector, los problemas que a cada uno preocupan y hablarán de las propuestas que desbrocen, poco a poco, el camino a la ratificación del acuerdo comercial.

En la reunión que tendrá Jamieson Greer con la Presidenta Sheinbaum, se ha informado, discutirán, tema por tema, cómo lograr que la región de América del Norte dependa menos de otras regiones y cómo impulsar la generación de empleo para fortalecer las economías de las dos naciones.

El derrame exhibió a Pemex

Desde el 6 de febrero grupos ambientalistas revelaron imágenes satelitales que mostraban al buque “Árbol Grande”, dedicado reparar ductos marinos, y otras embarcaciones en medio de una enorme mancha de petróleo en el área del Golfo México.

A la información reproducida por medios nacionales a internacionales Pemex reaccionó más de un mes después e intentó minimizarla, calificando el derrame como incidente y hablaron tanto de chapopote natural como que lo habría causado una empresa contratada durante el sexenio de Peña Nieto.

Pero los hechos forzaron a abrir una investigación. Innecesario entrar en los detalles que, por los reportajes en los medios de comunicación conoce la opinión pública, así que, diciéndolo en bonito, en este espacio se considera que Pemex mostró enorme torpeza para manejar lo que, dicen los que saben, se llama control de daños. Dicho coloquialmente, Pemex se hizo camote.

La realidad y la gubernatura de Chihuahua

Sorprende que liebres tan baleadas como los prominentes senadores que, al aprobar la licencia definitiva de Andrea Chávez, la senadora juarense, apoyaran públicamente su eventual postulación para ser la candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

La realidad es que, desde el año pasado, cuando empezó a perder influencia Adán Augusto López Hernández, su mentor, la ventaja de 10% que mostraban las encuestas del año pasado a favor de la senadora, hoy reflejan que está 3% detrás de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde del municipio más grande de Chihuahua,

Quien esto escribe leyó que, según las autoridades electorales nacionales, las estadísticas muestran que el 47% de los electores de Chihuahua vive en Ciudad Juárez y les recuerda a los madrugadores senadores de Morena que, históricamente, nadie gana la gubernatura si no gana en la ciudad fronteriza.

Notas en remolino

La mayor preocupación de los inversionistas nacionales y extranjeros, dicen los que saben, son las dudas que genera el reciente fallo de la Suprema Corte para que la Unidad de Inteligencia Financiera, por oficio y sin orden judicial, congele los bienes de personas y empresas … Como reacción a los dichos durante la Cumbre Progresista en Barcelona, en muchos medios repiten mecánicamente la consigna de que “Estados Unidos está en decadencia” … Sólo con manifestaciones y bloqueos a horas pico lograron los vecinos de un edificio de Avenida Revolución que el Gobierno de CDMX abriera investigaciones del asesinato contra una joven que acudió a una oferta de empleo …Se declararon área protegida 14 mil hectáreas del ex lago de Texcoco en área que abarca varios municipios del Estado de México … Reflexión de hace casi cuatro siglos del Cardenal Jean-Francois-Paul de Gondi de Retz: “Cuando el Gobierno pierde la vergüenza, los ciudadanos pierden el respeto” …