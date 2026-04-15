Larga y sangrienta la lucha anticrimen

Desde que la indignación causada por el asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo de Italia que investigaban los vínculos de la Cosa Nostra con sectores económicos puso en marcha una lucha que ha durado casi seis décadas.

La lucha ha tenido varias etapas y se pausó cuando, sólo por presunción y sospechas, empezaron a investigar a las empresas más productivas de Italia; pero no ha cesado la batalla para reducir drásticamente la influencia mafiosa.

La lucha no busca eliminar a los mafiosi, pues ellos medran en las debilidades humanas, pero si reducir su influencia perversa. Aquí, pese a que desde octubre de 2024 se inició enérgico combate contra el crimen organizado, algunos no quieren aceptar que combatir la expansión sin precedente, facilitada por la política de abrazos no balazos, será lucha larga y sangrienta.

¿En 8 meses las credenciales de salud?

Uno se pregunta si al Gobierno de la República le bastarán 8 meses para que más de 100 millones de personas obtengan su credencial para tener acceso al mítico sistema universal de salud.

En la lógica actual, no sorprende, primero que nadie haya acudido a registrarse y, segundo que aún no funcione bien el programa para registro que manejan los miles de voluntarios del Bienestar.

La ley señala que el registro se cierra al final del próximo diciembre. A sabiendas de que tal reparto de credenciales equivale a renovar el padrón electoral, uno se pregunta si cumplirán con la meta.

“Te pareces tanto a mí”, dice el PRI

Anunció la dirigencia nacional de Morena el inicio de una campaña para fortalecer sus comités municipales, los cuales les permite pulsar a la opinión ciudadana a ras de tierra.

El objetivo es que esos comités municipales, al mismo tiempo que cumplen con ese objetivo, como los priístas en sus momentos de esplendor, se conviertan en gestores de los ciudadanos, facilitadores de trámites oficiales y sean centros culturales.

Por eso, con toda razón, al ver como reproducen prácticas que en su momento satanizaron los dirigentes de Morena, los priístas parafrasean al genial Juan Gabriel con aquello de “te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme”.

NOTAS EN REMOLINO

Uno quisiera culpar a las travesuras del corrector automático de textos, al error de la inteligencia artificial que suele fallar, lo que fue sólo prueba de la interminable estupidez del pasado martes al hablar del presupuesto federal de 10 billones de pesos escribí “10 mil millones de pesos” … Forzada por la inseguridad en los prósperos municipios del centro del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez que iniciaron cambios para “redireccionar” su gobierno … Pese a los pesimistas, hace unos días se efectuó una reunión binacional para buscar mejorar el TEMEC … Lo cierto es que en materia de seguridad el actual gobierno de la República ha logrado reducir a 52 los homicidios diarios que en el sexenio lopezobradorista sumaban 75 diarios … Asombrosa vigencia de la reflexión de hace cuatro siglos del español Diego de Saavedra Fajardo: “Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira y que parezca verdad, disimulando el engaño” …