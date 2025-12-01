Siempre hay otros: Temporada de zopilotes

“No hagas el bien si no tienes la fuerza para soportar la ingratitud”, Confucio.

No es la reaparición del último ex presidente de México, no es casualidad que ni antes ni después de uno de los acontecimientos más recientes en la vida política y social de la realidad del país haya salido como ayer domingo, en la víspera del primero de diciembre, cargado de simbolismos. La nota sobresaliente se ha dado.

Andrés Manuel López Obrador es sin lugar a dudas un referente de la comunicación asertiva, una práctica entre el lenguaje corporal y el mensaje que siempre llega a quienes se propone, en la misma tesitura, salir al paso en un video de cincuenta minutos, con una “GRANDEZA” que no prometió, sino que ocupa sus espacios ahora en un retiro cancelado.

Desde que dejó el PRI conoce cada rincón de este país, cada municipio, sabe de sus dolencias y necesidades, entendió en la Presidencia desde Palacio Nacional quienes son los que alborotan, marchan, dirigen, financian, se quejan de los supuestos y también los otros, porque siempre hay otros que son afectados sus capitales por el gobierno federal en turno.

Nos podemos cuestionar las formas, las ideas y conceptos del ahora inquilino en Palenque y no en Tabasco, una buena pregunta, sin respuesta verídica por cierto; nos podemos inconformar o estar a favor de su gobierno y más allá de sus años, lo que es una realidad es que dio una sacudida en un noviembre abrupto para varios actores de su reparto morenista.

No habrá golpe de estado en México, de esto estamos ciertos, sí atentados contra la democracia, están a la vista, desestabilización del gobierno de Claudia Sheinbaum es una de las tres aristas que mencionó para volver, que no regresar a la vida pública y política de un México con dolor y expectativas en el futuro inmediato.

En esta temporada de zopilotes nos alcanzó diciembre, y el creador de MORENA ha dado una lección más de sabiduría política, a los detractores de la Cuarta Transformación como le llama a su movimiento, en crisis hoy por los reacomodos urgentes desde su óptica mediática.

Por supuesto que el detónate de la aparición no es su libro; sino la gravedad en torno a las investigaciones en curso, de Adán Augusto con las ligas no negadas con la Barredora y su ex secretario de seguridad en Tabasco, donde fue rescatado para hacerlo Secretario de Gobernación y luego Senador de la República.

Hoy esas averiguaciones y confirmaciones quedan en el limbo de la impunidad ante la salida por la puerta de atrás de Gertz Manero, un fiscal incómodo para el régimen de escándalos en los últimos doce meses de la administración morenista.

Las marchas, plantones y bloqueos alimentaron en los días recientes ésta aparición en redes sociales, de un personaje que podremos criticarlo, seguirlo, hasta odiarlo, pero no dejarlo de mencionar, un antes y un después de que nada sucede por casualidad, y los motivos de su retorno son el 2027 y el 2030, puestos en la mesa sin discusiones.

Entre líneas

Una llamada telefónica no negada, sin argumentos para invadir Venezuela según Maduro. Donald Trump no es impredecible, simplemente es un presidente ambicioso.