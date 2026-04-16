Las reuniones de primavera del FMI deben dar lugar a tres reformas

NAIROBI – En marzo, Kenia dio un paso estratégico hacia la autodeterminación económica cuando el Tesoro anunció que no necesitaba financiación del Fondo Monetario Internacional para lo que restaba del año fiscal, que finaliza en junio. En su lugar, el gobierno keniano movilizó 588.000 millones de chelines (4,500 millones de dólares) mediante la oferta pública inicial de Kenya Pipeline Company, la venta de una participación en Safaricom y la emisión de nuevos eurobonos. Esto representa aproximadamente cinco veces la cantidad que el FMI habría ofrecido en un solo año. Como afirmó el secretario del Tesoro, John Mbadi, Kenia no necesita ser rescatada.

Al aprovechar sus activos y acceder a los mercados internacionales de capitales en sus propios términos, Kenia ha reivindicado precisamente el tipo de soberanía fiscal que el sistema multilateral fue diseñado para fortalecer, no para suplantar. Sin embargo, persisten las tensiones estructurales: personal del FMI llegó a Nairobi en febrero y las conversaciones se reanudarán en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este mes. Pero, como advirtió la Contralora del Presupuesto de Kenia, Margaret Nyakang’o, la excesiva dependencia del financiamiento del FMI conlleva el riesgo de ceder margen de maniobra política a la institución. “No debemos ser meros títeres”, afirmó.

Los temores de Kenia no son infundados. De hecho, la característica principal de la arquitectura financiera multilateral es que una parte establece las condiciones y la otra asume las consecuencias.

Como Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y derechos humanos, he dedicado casi cinco años a documentar esta asimetría, demasiado persistente como para ignorarla. Mi trabajo en Argentina demostró cómo los sucesivos programas del FMI —diseñados sin una participación significativa de la población afectada— agravaron una trampa de deuda que ahora representa la mayor exposición del Fondo. El último programa de crédito contingente del país, de 20,000 millones de dólares, fue aprobado por decreto ejecutivo, sin pasar por el poder legislativo.

Mi comunicación al Reino Unido sobre su tratado fiscal de la época colonial con Sierra Leona puso de manifiesto cómo los acuerdos bilaterales negociados hace décadas siguen mermando la capacidad fiscal de países que nunca estuvieron en condiciones de establecer las condiciones. Asimismo, mis cartas a los gobiernos europeos —incluidos Francia, Alemania y el Reino Unido— sobre sus recortes simultáneos a la ayuda oficial al desarrollo señalaron que las poblaciones que soportan estos costes no tuvieron voz ni voto en la toma de decisiones.

Estos no son fallos aislados. Son síntomas de una estructura de gobernanza en la que los más vulnerables carecen de voz. Esto se hace especialmente evidente en el sistema de cuotas del FMI . Las cuotas determinan cuánto puede pedir prestado un país, su participación en los Derechos Especiales de Giro (el activo de reserva del FMI) y, fundamentalmente, el peso de su voto. La 16.ª Revisión General de Cuotas , finalizada a finales de 2023, inyectó un 50% más de recursos al Fondo, pero no modificó la distribución de los votos. La 17.ª Revisión quedó sin conclusión. El trabajo se ha pospuesto discretamente hasta 2028. Las Reuniones de Primavera de este mes representan el primer momento importante de rendición de cuentas desde que se incumplieron esos plazos.

No lograr una realineación significativa sería una decisión, no un descuido. La fórmula actual de cuotas se basa en variables —como el PIB medido a tipos de cambio de mercado y la apertura comercial— que están estructuralmente sesgadas a favor de las economías avanzadas. Pero la cuestión fundamental es qué se puede pagar y a qué costo humano, un principio que quienes tienen deuda soberana comprenden de una manera que los acreedores lejanos no.

Los pequeños ajustes serán insuficientes. Se necesita una nueva fórmula. Los Estados miembros del FMI deberían ser más audaces al exigir un cambio estructural genuino. La representación en la gobernanza multilateral debe basarse en el pueblo. La versión más sencilla es el modelo de “un país, un voto” que rige la Asamblea General de la ONU. Aún mejor sería ponderar los votos según la población, alineando así la representación con el principio del sufragio universal de los adultos que sustenta la gobernanza legítima.

La idea no es utópica. En un momento en que las grandes potencias recurren a la retórica belicista para comerciar, apoderarse de territorios y deponer líderes, resulta más evidente que nunca que aquellos países con el poder económico y militar necesario invocan el orden basado en normas de forma selectiva. Ante este panorama, resulta obvio lo absurdo de un sistema de cuotas que otorga a las economías más ricas un control casi permanente sobre una institución que dice servir a todos sus miembros.

Esto subraya la necesidad de tres reformas. La primera es una nueva fórmula de cuotas que otorgue mayor poder de voto a las economías emergentes y en desarrollo. En segundo lugar, las poblaciones afectadas deben poder participar en la configuración de la estructura de los programas del FMI, y no solo ser consultadas una vez establecidas las condiciones. Por último, debe haber un cambio de una gobernanza fiscal basada en el cumplimiento a una basada en la legitimidad. Cuando las condiciones de un programa no tienen en cuenta el marco constitucional y el contexto político de un país, el problema radica en el diseño, no en el cumplimiento. El marco fiscal de un país debe considerarse una expresión del pacto entre el gobierno y sus ciudadanos, no una lista de verificación tecnocrática.

La decisión de Kenia de valerse por sí misma no supone un rechazo al multilateralismo. Demuestra cómo debería ser el multilateralismo: un sistema en el que los países participan como socios soberanos, no como dependientes. Aunque pueda parecer un mero trámite, la 17.ª Revisión General de Cuotas es una prueba de si el sistema aún puede reformarse. Si no se logra una reforma duradera antes de la fecha límite prorrogada de 2028, el mundo entero sabrá a quién seguirá sirviendo esta estructura.

La autora

Attiya Waris, profesora de Derecho y Política Fiscal en la Universidad de Nairobi e investigadora sénior en el Centro Georgetown para la Política y la Salud Global, es la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y derechos humanos.

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