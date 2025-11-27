Pobreza y el desarrollo económico

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL informa que mayoría del porcentaje de la baja de la pobreza en México se explica por el fuerte incremento del salario mínimo, casi alrededor de 135 por ciento entre 2018 y 2025.

Dice la CEPAL que es la razón para que México el país donde más bajó la pobreza extrema, lo cual hace evidente el acierto lopezobradorista al romper con el mito de que aumentar el salario mínimo provoca inflación.

Sin embargo, abre la discusión sobre los límites de esa política para bajar la pobreza y la desigualdad y cómo hacer para no sustentarla sólo en programas sociales, sino en un crecimiento más sano de la economía.

¿Quién apadrina al bloque negro de la Corte?

El pasado miércoles el bloque negro de ministros de la Suprema Corte votó para que selectivamente se viole el principio constitucional de que las sentencias son definitivas y quiere reabrir cosas juzgadas, dizque para favorecer los intereses del Gobierno.

En la mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se puede violar el principio constitucional de no aplicar retroactivamente la ley. Ricardo Monreal dijo que “no debe generarse zozobra e incertidumbre”.

Entonces, si el Gobierno y Morena están en desacuerdo, vale preguntarse si el bloque negro de la Corte sirve sólo al autor intelectual de la elección por acordeón de los ministros y jueces. Conste, es pregunta.

Tramposos llamados a la Iglesia

El grupo “Teología Latinoamericana” aprueba que “los obispos y sacerdotes estén convocando a la paz y al diálogo” y luego viene la trampa al pedirles se solidaricen con la política oficial.

Hasta citan al Papa Francisco –“la patria es un don, la nación una tarea”— y exhortan a sumarse a la campaña oficialista para atizar el nacionalismo al acusar a grupos opositores de pedir intervención extranjera.

Pareciera que para el oficialismo son aceptables las intervenciones de la Iglesia en asuntos políticos, siempre y cuando se ajusten al pensamiento único del oficialismo.

Notas en remolino

Conocida ya la renuncia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es obvio que el objetivo es que en una sola sesión el Senado la acepte, apruebe al interino y el listado de 10 candidatos o candidatas para que la Presidencia decida. No sabemos por qué todo debe ser en noviembre … Anuncia la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, una sesgada investigación de los grupos violentos en el Zócalo, pues el Gobierno Federal tiene toda la información … La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, propone aumentar la edad de jubilación de 62 a 65 años … “Los gobiernos son alérgicos a la libertad de expresión, porque no quieren que la sociedad conozca la corrupción y la ineptitud de las élites gobernantes” dijo Gerald Celente …