Bloqueos: los motivos presidenciales

“No haremos promesas que no se puedan cumplir por no tener sustento financiero” dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en franca síntesis que explica la reacción de Palacio ante los bloqueos de transportistas y grupos campesinos.

Dependerá ahora de los distintos intereses que representan causas legítimas, pero de solución inviable, pues sin duda sólo lograrán que el Gobierno endurezca su actitud y apele al principio de autoridad.

Dirán algunos que la Presidenta Sheinbaum recibió el Presupuesto más grande de la historia reciente, pero olvidan que también le legaron la deuda pública más grande de la historia. Ah, maldito dinero, dijo Alberto Masferrer.

Morena: se soltaron los demonios

Anuncia Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, que se adelantará para el próximo junio el proceso de elegir candidatos para las 17 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral que arranca el próximo septiembre.

Al mismo tiempo los lopezobradoristas intrigan contra Julio Berdegué por no resolver conflictos que creó el expresidente el sexenio pasado y proponen a uno de los suyos para reemplazarlo en Agricultura.

Especialistas en medrar del conflicto político, los duros de Morena tienen prisa por fortalecer su capacidad de influir en la selección de candidatos a la gubernatura y posicionarse para influir en la sucesión presidencial.

Protegerán la autonomía sindical

Según los diputados de la bancada de Morena preparan una iniciativa para proteger la autonomía de los sindicatos al prohibir toda injerencia externa a la hora de elegir sus dirigencias.

Quizá, como dicen algunos malquerientes, se trata de que el oficialismo decida qué es injerencia externa lo que en cierta forma le dará influencia sobre las elecciones de los sindicatos.

Sin embargo, parecen olvidar que en el T-MEC vigente y seguramente en el que se ratifique dentro de un año, hay un capítulo laboral que autoriza la injerencia de sindicatos estadunidenses en las elecciones sindicales de México.

Notas en remolino

Ojalá que la desaparición en Zapopan de dos agentes de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Zapopan convenza a los corazones sangrantes del tamaño del reto que son los cárteles del crimen organizado … En un conflicto distinto, productores zacatecanos de frijol derramaron centenares de kilos de la oleaginosa frente al Congreso local, acusando al gobernador Monreal de incumplir con sus promesas de apoyo … El Gobierno de Estados Unidos ya reclama a México pagar el agua que adeuda según el tratad1944. Éramos muchos y parió la abuela … Aunque Kenia López Barragán, presidenta de la Cámara de Diputados, retire la denuncia contra los consejeros electorales, es algo más complejo, pues al pasar la queja al Tribunal de Justicia Administrativa, el oficialismo le da jurisdicción electoral a una institución sólo facultada para juzgar a la burocracia federal … “Es peligroso tener razón cuando el Gobierno está equivocado”, dijo Voltaire.