Si está abierta la mesa de trabajo para dialogar con los transportistas, dijo la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, no hay razón para los bloqueos, pero también quedó claro que el Gobierno los mete en un paquete, a pesar de que son distintas las motivaciones de cada agrupación.

Cierto, es el precio de la concentración del poder, pero ¿qué tal mesas de trabajo regionales? Es posible que si no se resuelve el problema se pacten soluciones parciales.

El camino no es advertirles que los bloqueos violan la ley y abrir expedientes por presuntas motivaciones política, a menos que el Gobierno se disponga a enjuiciar líderes de transportistas y miembros de partidos políticos, lo cual en realidad significa reprimir.

Tiempo para la soberanía alimentaria

Las circunstancias obligan al Gobierno de la República a posponer la loable aspiración de tener soberanía alimentaria, pues la producción no alcanza para atender la demanda de granos de la población.

Entre enero y octubre las compras de maíz casi se han triplicado, al pasar de 216 mil toneladas en el mismo periodo del año pasado, a 840 mil toneladas en 2025.

México se mantiene en segundo mayor importador de granos y oleaginosas y el primer comprador de maíz del mundo. Y, como usted supone, para Estados Unidos somos su principal comprador.

Ah, las pulsiones autoritarias

A iniciativa de la consejería jurídica de la Presidencia, en la ley para sancionar la extorsión se incluyó acusar medios de comunicación masivos de comunicación y castigar con pena de cárcel automática.

En el Senado la detectaron y eliminaron la cláusula, la iniciativa se devolvió a diputados y se eliminó una espada de Damocles sobre conductores y medios de comunicación.

No es la primera vez que de la consejería jurídica de la Presidencia se mandan controversiales iniciativas que luego son reconsideradas. Inexplicables tales pulsiones de autoritarismo.

Notas en remolino

Ayer estuvo en Palacio el empresario Carlos Slim, quien recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum … Era de esperarse, la CNTE, con la rijosa sección 22 de Oaxaca a la cabeza, dijeron que “sabotearán” los eventos de la Presidenta. Esa sí es una provocación … Ha sido detenido en Michoacán el autor intelectual del asesinado de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un comando en la entidad del cártel CJNG, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dice que hay sospechas del crimen organizado … Se autorizó el envío de 12 soldados de las fuerzas especiales mexicanas para recibir cursos en el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales de Estados Unidos … Interesante el aforismo de la periodista macedonia Ljupka Cvetanov: “Repite una mentira mil veces y se convierte en una exitosa campaña” …