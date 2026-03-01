¿Quién pierde en una economía lenta?

“El crecimiento de la economía en 2025 fue de 0.8 por ciento” dijo Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito- “debajo de lo necesario”. Eso, dicen los especialistas revela una economía que se ralentiza.

Las estadísticas muestran débil crecimiento del empleo en 2025. Se crearon 298 mil, casi todos en la informalidad, lo que, más la inflación de 3.93 por ciento este año, por la presión de los precios de frutas y verduras y al IEPS, permite concluir que los damnificados son los más vulnerables.

Eso debiera preocupar a todos, pues hace años le pregunté a una persona muy rica porque le inquietaba la inflación, su respuesta fue lapidaria: “Con todo y la inflación los ricos seguimos siendo ricos, pero afecta los ingresos de las empresas que la mayoría recorte el gasto familiar”.

¿Resultados en Comités Distritales?

Presuntamente, la Reforma Electoral que presentará el Gobierno de la República, para garantizar resultados del conteo, se propone concentrar todos los paquetes en los Comités Distritales, para iniciar los recuentos la misma noche de la elección.

Parece muy difícil que se cumpla ese compromiso, porque la ley, desde hace casi 20 años, exige que los recuentos en los Comités Distritales abran los paquetes para recontar voto por voto lo cual impediría el cumplimiento de la promesa de le Reforma.

¿Por qué? Porque, desde hace años, la ley dice que cualquier partido puede pedir el recuento y en cada elección se recuentan los votos, casilla por casilla en casi el 60 por ciento de los comités distritales, a menos que a la Reforma Electoral no le importe romper el principio del expresidente Andrés Manuel López Obrador de contar voto por voto, casilla por casilla.

Tiempo de definiciones en el Gabinete

A toda marcha el proceso de selección de candidatos o candidata del partido en el Poder, como hace muchísimos años, se desatan, con o sin razón, las especulaciones, hasta de quienes no son de la IV-T, sobre cuáles miembros del gabinete optarán por una gubernatura.

Hace tiempo que corren versiones sin confirmar de que varios miembros del Gabinete han ponderado la posibilidad de ir a gobernar las entidades de las cuales son originarios, lo cual les obliga definirse.

Podría ayudarles el caso de Gustavo Carvajal Moreno. Como Secretario de la Reforma Agraria tenía toda la ventaja si optaba por gobernar Veracruz, decidió que esperaría y se quedó en el Gabinete. Nunca se volvió a presentar la ocasión.

NOTAS EN REMOLINO

Habrá que esperar hasta finales de agosto para saber cuáles organizaciones de las registradas podrán participar como nuevos partidos en las elecciones de 2027 … A propósito de la nómina policial de “el Mencho”, nada nuevo, en 1992, el alcalde de Ciudad Juárez comentó que, aunque pagaba los más altos salarios a sus policías, no podía competir con el narco que les pagaba lo mismo, pero en una semana … Uno se pregunta si la mala situación económica de la icónica tequilera Cuervo se explica por la extorsión del crimen organizado denunciada hace unos años … La ley de concurso mercantil es similar al “Chapter Eleven” de Estados Unidos. Allá ha permitido a muchas empresas salir de una mala racha, entre ellas las grandes aerolíneas que varias veces se han acogido a ese recurso … Como prueba de la inmutable condición humana el romano Cayo Crespo Salustio dejó hace más de 20 siglos esta sabia reflexión: “Difícil es templar en el Poder a los que por ambición simularon ser probos”…